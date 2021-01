Håner ny EU-avtale etter funn av referanser til 23 år gammel teknologi: –Dette er klipp og lim

24. desember ble det klart at EU og Storbritannia var enige om en handelsavtale. I det 1200 sider lange avtaledokumentet henvises det til eldgamle tjenester som Netscape Communicator og Mozilla Mail.

– Det har vært en lang og kronglete vei, men vi har en god avtale å vise frem. Det er en rettferdig og balansert avtale, og det er den riktige og ansvarlige tingen å gjøre for begge sider, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse julaften.

Klipp og lim

Men etter å ha gått igjennom avtalen skikkelig, mener eksperter at deler av avtaledokumentene må være et resultat og klipp og lim.

Professor William Buchanan ved Edinburgh Napier universitetet har funnet referanser til 23 år gammel teknologi i avtaledokumentene.

–Jeg synes disse dokumentene ser ut som klipp og lim fra gamle standarder, og de utviser liten forståelse for de tekniske detaljene. Teksten er full av akronymer, og har nok behov for at en fagperson går over detaljene for å definere kravene som faktisk stilles, sier Buchanan til BBC.

I dokumentene har professoren også kommet over anbefalinger av 1024-bit RSA-kryptering og SHA-1-hash-algoritmer. Begge er utdatert teknologi og sårbare ovenfor cyberangrep.

Ifølge BBC mener flere nå at dokumentene må være kopiert fra EU-lovgivning fra 2008, som har med de samme tekstbolkene.

48 år i EU

Avtalen kom på plass bare syv dager før overgangsperioden for brexit løp ut.

Dermed er også et 48 år langt EU-medlemskap over for Storbritannia.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal ha vært lettet over å ha fått avtalen på plass.

– Nå har vi fått en rettferdig avtale. Til alle europeere vil jeg si: Nå kan vi legge brexit bak oss. Vår fremtid skapes i Europa, sa hun da avtalen var på plass ifølge Aftenposten.

Slutt på fri innvandring

Avtalen som er kommet på plass er mindre omfattende enn Norges EØS-avtale, og skal sikre Storbritannia varehandel, og handel med landbruks- og matprodukter med EU-landene.

I tillegg har de fått på plass avtaler for varetransporten og flysikkerheten i Europa.

Fremover vil ikke briter kunne reise, bo og arbeide i resten av EU som de har vært vant til, og det har også blitt slutt på fri arbeidsinnvandring fra EU til Storbritannia.

Aftenposten skriver at avtalen partene kom til enighet over er tynn, og Storbritannia og EU blir nødt til å fortsette samtalene og forhandlingene i mange år fremover.