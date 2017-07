Hanne regner seg som Microsoft-utvikler, men nå lager hun en Android-app for Politiet

Denne gang har vi intervjuet Hanne Johnsen (36). Hun er utvikler, teamleder og arkitekt i avdelingen Øst Microsoft 1 hos Bouvet.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

Jeg jobber mest ute hos kunder. Tror ikke jeg har vært på kontoret, utenom kurs og firmafester, siden første uka etter at jeg startet hos Bouvet.

Kan du fortelle litt om prosjektet du jobber med akkurat nå?

Akkurat nå er jeg plassert hos Politiet som teamleder på Mobile enheter for Personkontroll. Det er en Android-app som skal brukes til kontroll av personer og dokumenter, både på grensen og innen Norge. Det er et kjempespennende prosjekt, og jeg håper at det kan gjøre ting enklere både for de som skal kontrollere og kontrolleres.