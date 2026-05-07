Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge

– Norge må bli bedre til å ta i bruk mulighetene kunstig intelligens gir på en systematisk måte, sier Holte i en pressemelding.

KI Norge ble lansert i fjor av Digitaliseringsdirektoratet. Det skal være en nasjonal arena som skal legge til rette for innovativ og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens i offentlig og privat sektor, skriver direktoratet.

Det er satt av ti millioner kroner til etableringen av KI Norge.

E24 omtalte ansettelsen først.

– KI Norge skal være Norges KI-motor for å sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til avisen.

En EU-forordning for bruk av KI som er på vei, vil være med å sette rammene for reglene for bruken også i Norge.

– Potensialet i KI er veldig stort, men det er en del å passe på, sier Holte.

Holte har lang erfaring med lederstillinger i offentlig sektor. Før han var Nav-sjef, var han direktør i Skatteetaten.

Han fikk sparken som Nav-sjef etter at Nav fikk refs fra Riksrevisjonen for å ha gitt feilinformasjon.