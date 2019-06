Hans-Martin Zeil blir ny leder i Umoe Consulting

Nytt om navn «Nytt om navn» er vår spalte hvor vi publiserer oppdateringer om folk som enten blir ansatt, slutter eller bytter jobb i IT-bransjen. Har du tips? Send noen linjer eller pressemelding til tips@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde! Se alle Nytt om navn-saker på vår samleside »

Torodd Knutsen har de siste ti årene ledet Bergen-selskapet Umoe Consulting sammen med sin nestkommanderende Hans-Martin Zeil.

Fra 1. juli overtar Hans-Martin Zeil jobben som administrerende direktør, skriver selskapet i en oppdatering på Linkedin.

«Den kommende endringen er en del av en prosess de to lederne har jobbet med i en del år. Nå har vi bestemt oss for at timingen var god for å iverksette denne prosessen. Lederendringen er første ledd i prosessen hvor selskapet skal styrke ledelsen for å sikre kontinuitet på lang sikt og muliggjøre vekst», skriver selskapet.

Selskapet skriver videre at de i 2019 har rekruttert mange nye konsulenter, og at dette gjør at det på kort sikt også vil komme nye ansettelser for å styrke ledergruppen.

Torodd Knutsen vil nå gå inn i en todelt rolle som leder for økonomi og rekruttering.