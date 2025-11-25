Har avdekket personvernbrudd ved seks statsforvaltere: – Vi ser alvorlig på dette

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har avdekket feil i håndtering av innsyn hos flere statsforvaltere.

Flere statsforvaltere har ved en feil gitt innsyn i sladdede dokumenter hvor det har vært mulig å finne personopplysninger som navn og fødselsnummer.

– Vi ser alvorlig på dette. Da departementet ble kjent med avviket, ba vi umiddelbart alle embetene om å stoppe all utsendelse av sladdede dokumenter inntil de hadde forsikret seg om det ikke følger personopplysninger med dokumentet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte saken først. Ifølge avisen er det satt krisestab ved statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ved en feil delt personopplysninger i håndteringen av flere innsynsbegjæringer. I sladdede dokumenter har det vært mulig å finne personopplysninger like vel.

– Vi ser alvorlig på at det er gitt ut taushetsbelagt informasjon, og vi beklager på det sterkeste overfor de som er berørt. Vi vil nå kontakte de som er berørt, sier statsforvalter Knut Storberget i en pressemelding.

Departementet sier det er avdekket samme feil ved fem andre statsforvaltere. Alle statsforvaltere har blitt bedt om å gå gjennomføre stikkprøver for å avdekke eventuelle feil hos dem.

– Dersom de oppdager avvik, skal disse meldes til Datatilsynet. Jeg forventer nå at det ryddes opp i feilen som er avdekket, og at embetene varsler personene som er berørt, sier Tung.