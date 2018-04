Har brukt 220 millioner: Sykehusene skroter ny IKT-løsning etter problemer med implementeringen

I over fire år har Helse Sør-Øst forsøkt å innføre et felles IKT-system innen radiologi. Nå skrinlegges prosjektet som helseforetaket har brukt over 220 millioner kroner på. Det skriver NRK.

Helseforetaket skal nå satse på ny løsning for ikke å tape mer tid.

– Dette er basert både på erfaringene så langt, den faktiske leveransesituasjon og at det ikke har lyktes å etablere et regionalt standardisert oppsett for en regional radiologiløsning, skriver konserndirektør Atle Brynestad i en SMS til NRK.

Innføringen av systemet begynte for første gang i 2014.

CT og MR

Siden den gang har man prøvd å implementere den nye løsningen – som skulle gjøre hverdagen enklere for ansatte som bruker røntgen-, CT-, MR- og ultralydutstyr – flere ganger.

– Prosjektet har vært krevende og upraktisk, med veldig mange alvorlige feil og mangler. Vi har måttet arbeide saktere for å ivareta pasientsikkerheten, sier foretakstillitsvalgt Fredrik Eng for overlegene på Sykehuset Innlandet til NRK.

Ledelsen i helseforetaket har ifølge NRK blitt advart ansatte mot å ta å bruk den nye løsningen.

Kontrakt på 470 millioner

I tillegg til de 220 millionene vil det også påløpe kostnader i form av et erstatningskrav til selskapet som skulle innføre systemet for helseforetaket.

Statskanalen skriver videre at det er ukjent hvor stort erstatningsgebyret blir, men ifølge kommunikasjonsdirektør Gunn Sande skal det være snakk om et mindre millionbeløp.

NRK skriver at kostnadsrammen på den opprinnelige kontrakten var på 470 millioner kroner.

– Det har vært en krevende situasjon på Sykehuset Innlandet og vi vil ha en dialog med dem for å avklare en økonomisk kompensasjon, sier kommunikasjonsdirektør Sande til NRK.