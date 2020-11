Har covid-19 lammet superdata-investeringene?

Topplisten over verdens kraftigste superdatamaskiner har blitt gitt ut to ganger i året siden 1993, men aldri har det vært færre nykommere enn det det har vært det siste halvåret. Maskinen som nå ligger på 500. plass, har bare rykket ned 39 plasser siden juni. Samtidig har minstemålet for ytelse for å være med på listen bare økt fra 1,23 til 1,32 petaflops i denne perioden.