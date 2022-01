Har du gratis Gmail på eget domene? Nå er det slutt

Fra 2006 til 2012 var det mulig å ta i bruk Googles Gsuite gratis på eget domene. Det betyr at du kunne bruke Gmail og Googles andre skytjenester på ditt eget domene, slik at e-postadressen din var navn@mittdomene.no.

I 2012 stengte Google muligheten for nye brukere, men de som tok tjenesten i bruk mellom 2006 og 2012, har hatt muligheten til å bruke Gsuite gratis på eget domene fram til nå. Nå er det slutt, skriver 9to5Google.

I 2020 ble Gsuite døpt om til Google Workspace. Nå forsvinner altså den kontotypen som heter Gsuite Legacy Edition. De eneste som vil kunne bruke Google Workspace uten å betale etter dette, er utdanningssektoren og ikke-kommersielle virksomheter (nonprofits).

Skrur av 1. juli

Har du en slik løsning i dag, må du betale for å fortsette å bruke din eksisterende tjeneste. Google varsler at de vil skru av tjenesten for kunder som ikke betaler.

Prisene varierer fra 6 til 18 dollar per bruker per måned. Enkeltmannsforetak kan slippe unna med ti dollar per måned.

Fristen for å opprette en løpende betaling er satt til 1. juli. Fra 1. mai vil Google automatisk overføre alle kontoer som er tilknyttet en kjent betalingsløsning, til et betalt kundeforhold. Her er en FAQ fra Google for berørte brukere.

Kunder som ikke ønsker å betale for Gsuite på eget domene, kan bruke Google Takeout for å eksportere noen av dataene. Alternativet er å bygge opp en ny konto fra scratch i dagens forbrukerløsning, noe som beskrives som tidkrevende.

Det er ikke kjent hvor mange som bruker Gsuite Legacy Edition i dag.