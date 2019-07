Har du husket å gratulere systemadministratoren din med dagen?

Systemadministrator, IT-ansvarlig, IT-medarbeider, driftsansvarlig. Kjært barn har mange navn, og i dette tilfellet, enda flere plikter og oppgaver. Vi snakker om personene i virksomheten som skal holde datasystemene i gang, både gjennom daglig vedlikehold av alt fra SQL-databaser til skrivere, og katastrofearbeid dersom virksomheten har blitt utsatt for kryptovirus.

For vanlige brukere kan det være lurt å ha et godt forhold til systemadministratoren. Selv om de fleste ansatte nok har opparbeidet seg betydelig erfaring med IT-verktøy, er det ikke fritt for at det iblant kan oppstå lokale PC-problemer som brukeren ikke selv greier å løse på noen enkel måte. Da er det fint for deg om systemadministratoren velger å prioritere akkurat dine behov.

SysAdmin-dagen

De siste 20 årene har den siste fredagen i juli vært en helt spesiell dag for mange systemadministratorer. Dette er nemlig den årlige systemadministratordagen, «System Administrator Appreciation Day». Denne ene dagen i året håper systemadministratorer over hele verden på at de blir gjort litt ekstra stas på.

Det behøver ikke være så mye. En liste med forslag er oppgitt på det offisielle nettstedet for feiringen av dagen.

– Det hadde vært så kult om bare én av mine brukere hadde sagt gratulerer med dagen for første gang i mitt liv, skriver en digi.no-leser og systemadministrator i en epost til digi.no i dag.

La oss håpe at hans ønske går i oppfyllelse.

Det er ingen tvil om at mange har et forhold til systemadministratoren og er takknemlige for jobben vedkommende gjør. Dette har gjennom årene ført til en hel del hyllest. Nedenfor finner du et lite knippe av disse.

Vi starter med en klassiker som er nesten like morsom i dag.

Og selvfølgelig: