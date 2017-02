Har erkjent korrupsjon. Nå bytter Vimpelcom navn og går på børs

Det omstridte telekomselskapet Vimpelcom, deleid av Telenor, bytter navn til Veon etter å ha vært gjennom en årelang korrupsjonssak.

Telenor har i dag en eierandel på 23,7 prosent i Vimpelcom. Telenor la ut resten av sine Vimpelcom-aksjer for salg i fjor. Eierandelen ble kjøpt i 1998, og på det meste eide Telenor 33 prosent i selskapet.

Vimpelkom hadde i fjerde kvartal et justert resultat på 6,5 milliarder kroner, går det fram av selskapets kvartalsrapport mandag, skriver Dagens Næringsliv.

– Ønsker å bli global teknologileder

Vimpelcom opplyser i rapporten at de skifter navn til Veon, og skal på børs i Amsterdam som en sidenotering. Selskapet opplyser også at det nå går fra å være et telekomselskap til et teknologiselskap.

– I dag er starten på en ny og spennende æra når Vimpelcom blir til Veon. Vår re-branding reflekterer en ambisjon for å gjøre om selskapet fra et telekomselskap til en global teknologileder, sier selskapets toppsjef Jean-Yves Charlier.

I 2012 ble det kjent at Vimpelcoms partner i Usbekistan hadde tette koblinger til diktatordatteren Gulnara Karimova. Vimpelcom har erkjent at de har betalt store beløp i bestikkelser for innpass i mobilmarkedet i Usbekistan. Selskapet vedtok i et forlik med amerikanske og nederlandske myndigheter i fjor en bot på 6,8 milliarder kroner.