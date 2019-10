Har gått glipp av 118 milliarder: Utskjelte IT-systemer står overfor nye forsinkelser

I 2019 skulle et nytt IT-system for håndtering av boligskatt stå klart i Danmark. Nå står nye store forsinkelser for tur - systemet vil trolig ikke stå klart før i 2024, noe som kan gi milliardsmell for både boligeiere og den danske stat. Det skriver dansk TV2.

– Den nåværende tidsplanen er helt urealistisk. Som det ser ut nå, vil det bare være få dager mellom de første vurderingene leveres og systemet egentlig skulle vært på plass, sier skatteminister Morten Bødskov i Socialistisk Folkeparti til dansk TV2.

Betalt for mye skatt

Det nye IT-systemet er sårt etterlengtet.

I desember 2018 ble det kjent at flere danske boligeiere har sluppet unna eiendomsskatt i opptil ti år grunnet feil i det gamle systemet for skatteberegning.

– Foreløpig vurderer vi det dit hen at 1 200 boligeiere ikke har betalt korrekt eiendomsskatt på grunn av denne feilen, opplyste danske Vurderingssytrelsen i en pressemelding i 2018.

Senere analyser har vist at det kan være feil i beregningsgrunnlaget til alle som eier bolig i Danmark.

Dermed vil danske boligeiere leve med usikkerhet om hvor mye de faktisk skal betale i eiendomsskatt i årene fremover.

70 systemer totalslaktes

Foreløpige beregninger fra det danske Skatteministeriet har også vist at så mange som 800 000 dansker kan ha betalt for mye eiendomsskatt siden 2011. Til sammen skal de ha tilbake rundt 14 milliarder danske kroner.

Utbetalingene vil skje mellom 2020 og 2022.

Det er ikke bare systemene for skatteberegning av boliger som har skapt trøbbel for skatteetaten i Danmark.

IT-systemene til Skat har høstet mye kritikk det siste året, og i fjor kom rapporten «skattevæsnets akutte it-problemer på ejendoms-, gælds-, moms- og toldområdet», som totaltslakter flere av de eldgamle systemene.

– Mange av systemene har utspring fra 60- og 70-tallet, og representerer et teknologisk etterslep som vi er nødt til å rette opp i, sa daværende skatteminister Karsten Lauritzen i danske Venstre til Politiken sommeren 2018.

Krever inn 800 milliarder

Ekspertgruppen kontrollerte til sammen nesten 200 systemer. Arbeidet var et samarbeid mellom Finans- og Skatteministeriet.

70 av de 200 IT-systemene var så dårlige forfatning at ekspertgruppens klare vurdering var at de måtte skrotes umiddelbart.

IT-systemene til den danske skatteetaten krever årlig inn 800 milliarder skattekroner.

Totalkostnaden for utskiftingen er ventet å koste rundt ti milliarder kroner, og hele moderniseringen vil ta opp mot 15 år.

Til tross for den uholdbare situasjonen er det bare bevilget 1,7 milliarder kroner til totalrenoveringen av systemene.

IT-sytemet «Public Sector Revenue Management», som skal ta seg av danskenes gjeldsinnkrevelse, skulle stått klart i år, men også dette systemet er forsinket, og vil tidligst stå klart i 2021.

Totalt kan den danske stat ha gått glipp av hele 118 milliarder kroner grunnet feil i det gamle IT-systemet som skal erstattes, viser foreløpige beregninger.

Opprettet tilsyn

For å få situasjonen under kontroll ble det onsdag opprettet et eget IT-tilsyn som skal følge med på moderniseringen.

Tilsynet vil ha en uavhengig rolle og bestå av eksterne eksperter. De vil sørge for at det blir sterkere kontroll på både utvikling og implementering av de nye IT-systemene.

Tilsynet kommer i tillegg til Riksrevisjonen.

Det opprettes også en egen varslerordning der feil og mangler kan rapportens inn.

– Vi vil legge til et ekstra lag av kontroll og sikkerhet slik at vi får bedre oversikt over de store milliardprosjektene. Det blir deilig å få et tilsyn med en godkjenningsordning som gjør at vi politikere kan ta stilling til om vi kan fortsette implementeringen av prosjektene, sier skatteminister Morten Bødskov (S) til den danske avisen Berlingske.