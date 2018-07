Har ikke klart å fylle opp de svært populære plassene: – Hvorfor det er sånn, kan vi ikke svare på

Selv om stadig flere søker seg til IT-studier, finnes det fortsatt håp for teknologiinteresserte studenter. Flere høyskoler og universiteter har fortsatt ledige plasser til flere forskjellige studier.

– Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Om du vil ha plass, må du være rask på labben og søke så fort som mulig. Det er mange studenter som er på jakt.

– Samordna opptak formidler bare disse plassene, og det er saksbehandlere ved de ulike lærestedene som tar opp studentene, sier Kristian Folkman hos Samordna opptak til digi.no.

Her kan du studere

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (HSN ) og Universitetet i Agder er det fortsatt ledige plasser på dataingeniørstudier.

Er du mer interessert i sikkerhet og nettverk, er det mulig å utvide horisonten sin på dette fagfeltet ved HSN.

Også Universitetet i Tromsø kan by på ledige studieplasser. Da kan du velge å studere datateknikk i vakre Nord-Norge ved studiestedene Narvik og Bodø.

Ønsker du deg til Kristiansand er det mulig å studere digital etterforskning ved Noroff, eller ta en bachelorgrad i datavitenskap ved samme universitet.

Restplassene finner du her.

Vil ikke flytte

Tekna-president Lise Lygnes Randeberg . Foto: CF Wesenberg

Men hva er egentlig årsaken til at så populære IT-studier ikke er fylt helt opp?

– Det skyldes nok at enkelte læresteder er mer attraktive enn andre. Det går gjerne på geografi eller hvilket rykte skolene har på seg.

– Vi antar at en del søkere ønsker seg til et spesielt lærested, eller ikke vil flytte til andre siden av landet, når de først skal studere, sier Folkman til digi.no.

Vekst på 17 prosent

Torsdag ble tallene fra Samordna opptak lagt fram. De viser at IT-fagene har hatt den største økningen med en vekst på 17,5 prosent.

5943 kvalifiserte førstevalgsøkere har ønsket seg til IKT-studier. Det er drøyt tusen flere enn i fjor på samme tid.

– Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass i hovedopptaket, konstaterer minister for høyere utdanning Iselin Nybø.

Næringslivet og bransjeorganisasjonene har lenge vært samstemte om at Norge trenger flere IKT-studieplasser. Årets søknadsvekst er gledelig, mener Tekna.

Gledelig med mange søkere

– Det viser at regjeringen og utdanningsinstitusjonene har lyttet og ser at vi trenger flere med slik kompetanse, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg til digi.no.

Samtidig understreker hun at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere. Spesielt mener hun det er viktig med økt kunnskap innen sikkerhet og sårbarhet.

– Det vil være et sterkt økende behov for denne kompetansen i årene fremover. Vi må nå få en tydelig strategi på hvilken type kompetanse vi trenger, og hvilke fagretninger som må bygges opp, sier Randeberg.

Flere studieplasser

Hvorfor det er så vanskelig å fylle opp plassene i Narvik og Bodø er det ingen ved UiT som vil svare på.

– Vi har hatt en stor økning av antall studieplasser. 42 prosents økning ved lærested Narvik, og en liten nedgang fra 16 til 12 plasser ved datateknikk-studiet i Bodø.

– Hvorfor studieplassene ikke fyller seg opp, kan jeg ikke svare på, sier Inger Elin Kristina Utsi ved seksjon for marked og kommunikasjon hos Universitetet i Tromsø til digi.no.

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge. Foto: Caroline M. Svendsen

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge mener studentene må bli mindre kritiske til valgt av studiested, og heller fokusere på læringsutbyttet.

– Jeg vil oppfordre de studentene som ikke har fått plass på universitetene de kanskje ønsket seg til, om å tenke nytt.

– Det finnes masse gode IT-studier rundt omkring i hele landet, og det finnes ingen gode grunner til å bare velge de anerkjente universitetene eller høyskolene.

Tekna: Kast dere over restplassene!

Det er Tekna-president Lise Lygnes Randeberg enig med henne i:

– Mindre studiesteder har hatt problemer med å fylle opp ingeniørplassene over flere år. Det skyldes nok at de mindre universitetene ikke er like godt kjent, og at studentene ikke ser på de som like attraktive kandidater.

– Vi trenger å utdanne så mange IT-studenter som mulig. Flere av de små lærestedene kan tilby solide og gode utdanninger. Studenter som vegrer seg for å søke seg til disse stedene kan gå glipp av mange fine år, der de vil lære mye.

– Det er ingen grunn til at de som enda ikke har fått studieplass, ikke skal kaste seg over de ledige plassene. Da får de begynt på utdanningen, og får en god start på studieløpet sitt. Trives du ikke, er det lov å bytte studiested neste år, argumenterer Lyngnes Randeberg.