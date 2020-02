Har kåret de 25 beste bøkene for utviklere gjennom tidene: Dette er alle listers mor

Blogger og Python-utvikler, Pierre de Wulf, har ved hjelp av skraping av store datamengder fra åpne kilder kåret de 25 mest anbefalte programmeringsbøkene gjennom tidene.

De Wulf har gått igjennom utallige lister som hevder de kan vise deg beste vei i et hav av programmeringskunnskap.

Scrapingbee

– Å finne gode ressurser for å lære seg programmering er alltid vanskelig. Alle har en mening om hvilke bøker som er de best til å lære bort. Derfor tenkte jeg at det ville vært interessant å krone de beste bøkene med utgangspunkt i alle disse «best of»-listene, skriver han i et blogginnlegg.

Ved hjelp av et egenutviklet API kalt «Scrapingbee» har De Wulf gått igjennom 1 200 anbefalinger for å komme frem til «listen over alle lister».

Topp-25-listen til den franske programvareutvikleren har ikke tatt med bøker som utelukkende fokuserer på en teknologi eller plattform, årstall eller gratisressurser.

Anbefalingene i «alle listers mor» er basert på 70 andre «best of»-lister, og du kan lese mer om metodikken bak anbefalingene i bloggposten som er publisert.

The Pragmatic Programmer av David Thomas & Andrew Hunt (Anbefalt av 67 prosent) Clean Code av Robert C. Martin (Anbefalt av 66 prosent) Code Complete av Steve McConnell (Anbefalt av 44 prosent) Refactoring av Martin Fowler (Anbefalt av 35 prosent) Head First Design Patterns av Eric Freeman / Bert Bates / Kathy Sierra / Elisabeth Robson (Anbefalt av 30 prosent) Les også The Mythical Man-Month av Frederick P. Brooks Jr (Anbefalt av 28 prosent) The Clean Coder av Robert Martin (Anbefalt av 28 prosent) Working Effectively with Legacy Code av Michael Feathers (Anbefalt av 24 prosent) Design Patterns av av Erich Gamma / Richard Helm / Ralph Johnson / John Vlissides (Anbefalt av 25 prosent) Cracking the Coding Interview av Gayle Laakmann McDowell (Anbefalt av 22 prosent) Soft Skills av John Sonmez (Anbefalt av 22 prosent) Don’t Make Me Think av Steve Krug (Anbefalt av 19 prosent) Les også Code av Charles Petzold (Anbefalt av 19 prosent) Introduction to Algorithms av Thomas H. Cormen / Charles E. Leiserson / Ronald L. Rivest / Clifford Stein (Anbefalt av 18 prosent) Peopleware av Tom DeMarco & Tim Lister (Anbefalt av 18 prosent) Programming Pearls av Jon Bentley (Anbefalt av 16 prosent) Patterns of Enterprise Application Architecture av Martin Fowler (Anbefalt av 15 prosent) Structure and Interpretation of Computer Programs av Harold Abelson / Gerald Jay Sussman / Julie Sussman (Anbefalt av 13 prosent) The Art of Computer Programming av Donald E. Knuth(Anbefalt av ti prosent) Domain-Driven Design av Eric Evans (Anbefalt av ti prosent) Coders at Work av Peter Seibel (Anbefalt av ti prosent) Rapid Development av Steve McConnell (Anbefalt av ni prosent) Les også The Self-Taught Programmer av Cory Althoff (Anbefalt av ni prosent) Algorithms av Robert Sedgewick & Kevin Wayne (Anbefalt av ni prosent) Continuous Delivery av Jez Humble & David Farley (Anbefalt av ni prosent)

Savner du noen gode bøker på lista? Del dem med oss i kommentarfeltet.