Har kastet Java på båten: Nå bruker Google Kotlin i alle apper

I 2019 meldte Google at programmeringsspråket Kotlin var førstevalg når selskapet utviklet for Android-plattformen. Nå brukes språket i mer enn 60 av Googles programmer - som for eksempel Maps, Docs, Drive, Home, Pay og Sheets. Det skriver utviklernettstedet SD Times.

Kotlin er et programmeringsspråk som kan brukes til Javas JVM-miljø og Android. Ifølge Google brukes det av millioner av utviklere, som i tillegg til utvikling av mobil-applikasjoner bruker det til server- og sky-applikasjoner.

– Google-utviklerne elsker Kotlin

Google framhever Kotlins uttrykksfullhet, sikkerhet og understøttelse av asynkron kode med korutiner blant språkets egenskaper

«Utviklerne våre elsker det, og vi ser at at det vokser kraftig i bruk både utenfor og innenfor Google», sier Karen Ng, som er produktleder for Kotlin og Android-utviklingsverktøy, til SD Times.

Hun forklarer at den økte bruken er skjedd organisk i selskapet. Før Google bestemte seg for å ta programmeringsspråket til seg, skrev krefter i Android-miljøet et åpent brev til selskapet om Kotlin og fordelene de mente det hadde.

Etter å ha tilegnet seg språket, har Google funnet ut at det rett og slett er enklere, sikrere og mer pålitelig å arbeide med enn andre programmeringsspråk. for eksempel er det fullt interoperabelt med Java, noe som gjør det lettere for utviklere og Google å ta det i bruk, uten å måtte omskrive en masse kode, mener Karen Ng.

Sammen om Stiftelse

Google opprettet i 2018 stiftelsen Kotlin Foundation sammen med utviklerverktøy-selskapet Jetbrains, som har funnet opp språket. Stiftelsen skal fremme utviklingen av Kotlin, og sikre at programmeringsspråket forblir fritt og åpent.

