Har ledet et av Norges største IT-selskaper i 22 år. Nå leter Visma etter hans erstatter

Øystein Moan har ledet den norske ERP-giganten Visma siden 1997. Nå har han bestemt seg for å gi fra seg roret i selskapet, skriver Finansavisen.

Ifølge den norske næringslivsavisen er Visma allerede i gang med å finne Moans erstatter, men et lederbytte kommer nok ikke til å skje før til neste år. Selv om Moen har tenkt til å gi stafettpinnen videre, kommer han ikke til å forlate Visma.

Ble styreleder

I mars overtok han styreleder-vervet i selskapet etter Gunnar Bjørkavåg.

– Det har sammenheng med at jeg etter hvert kommer til å gå av som konsernsjef, men fortsette i selskapet som arbeidende styreleder.

– I en stund fremover vil jeg være både konsernsjef og styreleder for å få en flytende overgang på dette, sier Moan til Finansavisen.

7 000 ansatte

ERP-eventyret har sørget for at Moan har vært en av Norges best betalte IT-toppledere i mange år. I 2016 og 2017 hadde han en inntekt på 32 millioner kroner, kun slått av Get-sjef Gunnar Evensen, ifølge skattelistene.

Visma har i dag rundt 7 000 ansatte og har sitt hovedkontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er en av Norges desidert største spillere – den norske ERP-leverandøren er verdsatt til 63 milliarder kroner. Visma har spyttet inn mye penger på å vokse.

De siste tjue årene har ERP-leverandøren kjøpt opp rundt 150 selskaper.

I februar 2017 slukte de Sandnes-bedriften Trollweb Solutions. I mars samme år kjøpte de HR-spesialisten Bluegarden for godt over en milliard danske kroner. Mens de i oktober samme år slukte danske Admincontrol.

«Cloud first»-strategi

I mars 2016 prøvde selskapet å kjøpe seg opp i Fortnox – en av Sveriges største leverandører av ERP-systemer – for 1,43 milliarder norske kroner.

Svenske myndigheter fryktet imidlertid at Visma skulle blir for store, og stoppet til slutt oppkjøpet.

– Vi har et godt opparbeidet team som har etterhvert har fått mye erfaring med oppkjøp og integrasjon, sier Moan til Finansavisen.

Visma har i lengre tid satset på skyen, og de har en «cloud first»-strategi som påvirker hele konsernet. Selskapet leverer skytjenester fra Digiplex sine datasentre på Ulven og Rosenholm i Oslo, samt fra et anlegg i Sverige.

Gir avkastning

De har også et nært samarbeid med Amazon Web Services (AWS). Skystrategien har gitt selskapet vann på mølla. I dag kommer 70 prosent av inntektene fra skytjenester, skriver Finansavisen.

Innen årets slutt vil denne andelen ligge tett opp mot 80 prosent.

– Overgangen til cloud det viktigste som har skjedde de ti seneste årene, sier Moan til næringslivsavisen.

Ambisjonen fremover er å bli ett av de tre-fire største IT-selskapene i Europa. I år omsatte de for rundt 16 milliarder kroner. Målsetningen er at dette tallet skal dobles inn fire år.