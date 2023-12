Har mistet oversikten over gravene i Sverige etter hackerangrep 

Etter et hackerangrep mot IT-systemene til Svenska kyrkan kan ingen vite nøyaktig hvor gamle kister er gravlagt på landets kirkegårder – og hvor det er plass til nye.

Det fører til bom stopp i graving på kirkegårdene i Sverige. Uten tilgang til den såkalte gravboken ville videre utgravinger eventuelt måtte utføres «i blinde».

Gravboken inneholder all informasjon om hva som er plassert under bakken på de forskjellige kirkegårdene.

I den digitaliserte tidsalder har kirken plassert all informasjon fra gravboken i datasystemer – nå hackede datasystemer de ikke kommer inn i.

Vil ikke betale

– I en virkelig stor familiegrav kan det være åtte kister og 18 urner. Du må vite hvor de er, og det klarer vi ikke uten presise opplysninger fra gravboken. Det er ikke noe man vil ta sjansen på å åpne, sier gravsjef Kristian Andersson ved Göteborgs gravforening til Dagens Nyheter.

Det var 23. november at Svenska kyrkan ble utsatt for angrepet. Ifølge kirken dreier det seg om et løsepengevirusangrep. Det vil si at det er installert skadevare i systemene som låser tilgang til all data tilgjengelig. Hackerne krever kompensasjon for å gi tilgang til systemene igjen.

Kirken har sagt at de ikke har møtt eller vil møte kravene. I stedet jobbes det på andre måter med å sikre og gjenopprette systemene – blant annet på nasjonalt nivå.