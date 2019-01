The Elements of AI, et nettkurs for ikke-programmerer har spredt seg langt utenfor Finlands grenser. Nå ser kursets utviklerne etter utenlandske samarbeidspartnere, også i Norge (Hanna Hagström, Head of AI Business at Reaktor (t.v.) og Teemu Roos, Associate Professor, Department of Computer Science, University of Helsinki)

(Foto: Aki Rask / Reaktor)