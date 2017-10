Har satset tungt på IT og teknologi. Nå kutter de 6.000 ansatte 

Nordea varsler at bankkonsernet skal kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter.

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.

Ifølge E24 skriver den administreremde direktøren i rapporten at bankens satsing på blant annet teknologi og IT har vært kostbar. Dette har ført til at de langsiktige driftskostnadene til Nordea har økt.

Chatbot

Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat. Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men Nordea introduserte i september en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål fra kundene.

Casper von Koskull skriver videre at siden investeringene nå har begynt å gi ønsket effekt, er det tid for neste fase – der banken kan «strukturelt ta ned kostnader og øke effektiviteten».

Gjort banken mer robust

I desember skal banken ta i bruk en robotrådgiver, som skal gi investeringsråd til kunder.

«Mange av disse investeringene var ikke en del av den opprinnelige planen i 2015. Men vår innsats har definitivt gjort banken mer robust og smidig», skriver von Koskull i rapporten.

– I de kommende år vil vi oppnå stordriftsfordeler ved å ta våre styrkeposisjoner til neste nivå og skape effektive og automatiserte enheter, sier direktøren i sin kommentar til regnskapet.