Har solgt nettbrett for 100 millioner - pangstart for norsk oppstart

BISLETT (digi.no): Alle som har prøvd et Kindle-lesebrett vet hva e-ink eller såkalt elektronisk blekk er.

Skjermen trenger ikke bakgrunnsbelysning, kan ikke brukes til video, men er desto mer egnet til å lese lange tekster – også i sollyset ute i sommervarmen.

Det norske oppstartsselskapet Remarkable har skapt patentert teknologi som beviser at slike skjermer egner seg usedvanlig godt også som digital notisblokk.

Du kan skrive, tegne, skrible etter alle kunstens regler. Forsinkelsen er så lav at opplevelsen ikke skiller seg nevneverdig fra gammeldags penn og papir.

digi.no besøkte selskapet onsdag og ble imponert over produktet. Mer om det lenger ned, men først:

Pangstart

Allerede lenge før lansering i august har de forhåndssolgt enheter for svimlende 100 millioner kroner.

Kunder fra Nord-Amerika og Europa har det siste halvåret samlet bestilt 28 000 enheter, tall Oslo-bedriften røper i dag.

Det tilsvarer salg for over 550 000 hver bidige dag. Ikke akkurat hverdagskost for noe oppstartsselskap, langt mindre et som fortsatt har til gode å sende ett eneste eksemplar ut til kunde.

Papirdødaren

Daglig leder og medgründer Magnus Haug Wanberg (32) har brukt fire år på å komme hit. Den tidligere ledelseskonsulenten fra Boston Consulting Group irriterte seg over at folk fortsatt sitter med papirblokk på møterommene.

Hvorfor ikke finne opp en digital dings like god opplevelse som papir, men med digitale krefter, spurte han seg.

– Magnus brukte 2,5 år på å forske på e-papir. Han reise til Taiwan og tok opp kontakten med E-ink, verdens største produsent av slike skjermer.

Det er kommunikasjonssjef Henrik Gustav Faller som tar digi.no imot i selskapets lokaler et par steinkast unna Bislett stadion. Sjefen sjøl er opptatt med andre intervjuer. Selskapet har blant annet klart å komme på radaren til store amerikanske tech-nettsteder som The Verge og TechCrunch.

Faller forteller at de har brukt standardkomponenter der det er mulig, men bedriften har laget mye av teknologien selv, eller i samarbeid med blant andre E-ink.

Brettet med skjerm er en ting, men de har også utviklet en egen penn, den bruker ikke strøm, operativsystem og programvare. Det er også en tilhørende cloud-tjeneste.

– Viktig med lav forsinkelse

Den «raskeste» skjermen med digitalt blekk som finnes på markedet, blant annet fra Sony, har en forsinkelse (latency) på cirka 100 ms, ifølge Faller.

Han nevner at Kindle har en forsinkelse på 200 ms. – For å gi en god øyeopplevelse må vi ned på rundt 55 ms, omtrent dobbelt så raskt som andre har klart.

– I dag er vi nede på cirka 65 ms, men på det endelige produktet vi sender ut i august er det 55 ms forsinkelse vi jobber mot, konstaterer han.

Dette er skjerm med elektronisk blekk, og den har ikke glassoverflate som LCD-skjermen, men derimot plast.

– Vi har jobbet hardt for å skape den optimale ruheten på overflaten, så det skal føles best mulig å skrive på skjermen. Avstanden fra overflaten til laget der selve «blekket» kommer fram under må også være så lite som mulig.

Hemmeligheten bak at de har klart å lage en raskere e-ink-skjerm ligger i hvordan selskapet jobber med skjermstyring, hvordan programvaren styrer skjermen og rett og slett hvordan signalene blir tolket, forklarer Faller.

Ikke noe billigprodukt

Et nettbrett av typen Ipad fungerer godt til mye, men er ikke nødvendigvis best på de tre bruksområdene det norske oppstartsselskapet sikter seg mot, som er lesing. håndskriving og tegning.

Faller nevner også tre målgrupper. Working, learning og creating.

– Konsulenter, advokater og de som noterer og skriver mye. Du kan også lese PDF-dokumenter og notere oppå dem. Den andre målgruppen er akademia og studenter, gjerne innen høyere utdanning. De leser og skriver også mye. Alle som gjør mattestykker vet dessuten at en pc ikke gir den beste opplevelsen. Kreative yrker som designere og arkitekter retter vi oss også mot.

Veiledende pris er 529 dollar for brettet, og ytterligere 79 dollar for penn eller etui. Hele pakken vil koste 716 dollar, men tilbys for tiden til en rabattert pris ved forhåndsbestilling.

– Det er et prodkt til en høy pris, men så er kostnadene til produksjon også ganske høye. Og ny teknologi er dyrt i starten, men vi ønsker å gjøre våre nettbrett tilgjengelig for langt flere i framtiden.

Det fremstår som et produkt myntet på proffmarkedet, men Remarkable selger kun til privatpersoner fra egen nettside, i hvert fall inntil videre.

– Det har vi tenkt å gjøre en god stund, sier Faller, og viser til Bring Your Own Device-trenden. På sikt er det absolutt muligheter for å selge også direkte til bedrifter, tenker de seg.

Og hvem kan diskutere med den strategien, gitt det overveldende salget så langt?

Produseres i Kina

Brettet sendes ut til de første kundene fra slutten av august. Det er en dato Remarkable bestemte seg for allerede før forhåndssalget startet i november.

Deretter skal produktet ut i månedvise etapper i tur og orden, knyttet til ulike produksjonsbatcher, forklarer selskapet.

Taiwanske E-ink har laget selve displaylaget. Hele produktet settes sammen på fabrikkene til kinesiske Kaifa, som også lager blant annet mobiltelefoner. Det er en stor oppdragsbasert elektronikkprodusent.

Det sitter blant annet også en mikrobrikke i digitalpennen som er levert fra Wacom, ifølge Faller.

Pennen har ingen strømkilde og trenger ikke batteri. Den har 2048 nivåer av trykksensitivitet i møte med skjermen, samt 500 nivåer av tilt.

– Penn og papir er konkurrenten

De føler ikke at de konkurrerer mot produkter som Microsoft Surface Pro eller Apples Ipad Pro.

– Vi sier at det er penn og papir som er vår største konkurrent, sier kommunikasjonssjef Henrik Gustav Faller.

Remarkable har ifølge ham opplevd sterk interesse blant annet fra store venture kapital-fond, samt også det han kaller et av de største teknologiselskapene i verden. Han vil ikke røpe hvem, foruten at det er aktører i USA.

Målet er å bygge opp et ordentlig spennende norsk teknologiselskap

Det nå fire år gamle oppstartsselskapet har institusjonelle investorer som Founders Fund og Startuplab, samt også noen engleinvestorer, uten at de har solgt ut veldig store andeler. De nå 12 heltidsansatte i Remarkable er alle aksjonærer.

Skalere kraftig opp

Med den overraskende høye etterspørselen skal selskapet vokse fremover. De skal rekruttere til en lang rekke stillinger.

– Ja, vi trenger utviklere, designere, folk innen logistikk, ledelse og HR. Målet er å bygge opp et ordentlig spennende norsk teknologiselskap, og skalere det opp kraftig det neste året. Vi tror at dette kan bli en veldig god butikk, forteller Faller.

Prototyp 7 av 9

Det er viktig å klargjøre at dette er en prototyp, vår sjuende generasjon, påpeker sjefdesigneren i selskapet, Mats Herding Solberg.

For et par år tilbake besto ikke produktet av særlig mye mer enn to kretskort og skjerm montert på en plate.

Han forteller at det gjenstår to iterasjoner før produktet er klart for å sendes ut over sommeren.

– Det vil si at det er to optimaliseringsprosesser igjen, men nå mot slutten begynner det å bli pirk igjen.

Plasten har ikke helt riktig finish. Det er noen kosmetiske ting som «gaps» som skal utbedres, slik at produktet blir «enda litt tightere», som han sier.

A4

Solberg forklarer at de har valgt et skjermformat etter inspirasjon fra papir. Det måtte være et portabelt produkt, samtidig som det er mulig å lese et A4-ark.

Enheten er litt mindre enn et A4-papirark, men tar det igjen på oppløsningen. Skjermen har en litt utradisjonell oppløsning på 1872 x 1404 punkter og 226 dpi.

Innmaten holdes sammen av en magnesium-støpt ramme, mens baksiden er i aluminium. Selve rammen eller kabinettet er laget i plast.

Produktet skal også tåle en støyt. Her har plast i stedet for glass noen fordeler. Det skader heller ikke for vekten, som totalt er på 350 gram.

Live Sync

Ethvert pennestrøk på brettet kan, dersom du ønsker det, deles i sanntid med en cloud-løsning Remarkable har utviklet. Og videre derfra til egne apper. Dette er en funksjonalitet de kaller Live Sync.

Selskapet har laget applikasjoner til Windows, Mac, Android og iOS. Over tid ser de for seg at dokumenter og skisser eller tegninger også kan deles med en enkel URL (nettadresse).

Intergrasjoner mot Evernote, Microsoft Onenote, Google Drive og Dropbox er også ting de ser på. I tillegg jobber de med håndskriftsgjenkjenning, altså automatisk konvertering av det du skriver til digital tekst, noe som ligger et stykke frem i tid.

Slike utvidelser med ny funksjonalitet vil komme i form av programvareoppdateringer, forklarer selskapet.

– Håndskriftsgjenkjenning er noe av de vi ser på som en fremtidig oppdatering. Det er en av de store tingene vi mener vil løfte verdien av produktet. Men skal dette være nyttig for folk må det fungere 100 prosent, sier sjefsdesigneren.

