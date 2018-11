Har vært stor misnøye etter outsourcing hos Finn.no-eier: – «Dublin» har blitt et skjellsord

Schibsted henter hjem igjen deler av IT-tjenestene sine. Selskapet sier det handler om et ønske om å sentralisere tjenestene, men digi.no kjenner til at det skal ha vært misnøye med leveransen fra IBM. Selskapet bygger nå opp igjen intern IT-support for hele konsernet.

Dermed vil ansatte i Finn.no, Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende slippe å ringe til Dublin når de har problemer med typiske brukerstøtteproblemer.

– Schibsted har valgt å fase ut servicedesken fra IBM, og denne justeringen av leveransen er innenfor rammene av hva avtalen tillater, sier kommunikasjonsdirektør Otto Backer Solberg i IBM til digi.no.

Hovedkontor i Oslo

Den nye servicedesken skal ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha lokalkontorer i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

IT-sjef Eva Sjøstrand skriver i en epost til de ansatte at den nye ordningen skal gi selskapet bedre selvbetjeningsløsninger og supportmedarbeidere internt.

«Prosessen for bestilling av utstyr skal forenkles, brukeropplevelsen skal bli bedre og du vil blant annet ikke lenger måtte hente ut en digital “ticket” før du henvender deg til din lokale support.», skriver Sjøstrand i eposten til de ansatte.

Kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted forteller til digi.no at selskapet ønsker en mer effektiv servicedesk med tjenester som er nærmere de ansatte.

Bedre brukeropplevelse

Til Journalisten forteller Kielland at servicedesken som IBM har levert fra Irland har fungert:

– Ting har fungert, men generelt kan man alltid jobbe for at ting skal bli enda mer effektivt. Vi ønsker hele tiden å skape en bedre brukeropplevelse, og gjøre det bedre for de ansatte, sier Kielland til bransjebladet.

IBM og Schibsted inngikk en femårig avtale om drift av IT-infrastruktur og IT-support i 2015.

– I henhold til avtalen fortsetter IBM med drift av IT-infrastruktur, datasentre og nettverk for Schibsted, sier kommunikasjonsdirektør Backer Solberg til digi.no.

Han forteller videre at IBM ikke har noen kommentar til selve kundeforholdet til Schibsted eller tjenestene knyttet til dette.

Dublin har vært et skjellsord

Schibsted er godt i gang med å rekruttere medarbeidere til den nye satsingen. Konsernet har alt lyst ut en sjefsstilling for supportkontoret, og vil etterhvert også lyse ut stillinger som skal sikre dem egne IT-medarbeidere.

En tipser opplyser til digi.no at «Dublin» har blitt et skjellsord blant journalistene i VG. Slik har det også vært i Stavanger Aftenblad, skriver Journalisten.

Selv om medarbeiderne ved IBMs supportavdeling i Dublin har vært norske og svenske, har tjeneste som har blitt levert fra Irland vært lite effektive, hevder Erlend Skarsaune i Stavanger Aftenblad.

– IT-problemer oppstår gjerne litt akutt, så det å kunne gå bort til noen i samme lokale gjør det hele mye enklere, konstaterer klubblederen i den Schibsted-eide avisen til Journalisten.