Håvard Wiik ny avdelingsleder i Computas

Wiik kommer fra stillingen som prosjekt- og utviklingssjef i Lillestrøm kommune. Han har også bred erfaring fra virksomheter som Skedsmo kommune og Bouvet, ifølge en pressemelding.

Nå tar han fatt på ny jobb som avdelingsleder for brukeropplevelse og digitale flater i konsulentselskapet Computas.

– De er mest kjent for teknologi og IT-utvikling. Mitt mål er at vi skal bli minst like kjent for vår designkompetanse, sier Wiik, som er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Avdelingen han skal lede består i dag av 31 ansatte, som jobber med alt fra design til mobilutvikling.

Håvard Wiik skal dermed fylle rollen etter Ram Yoga, som foruten å ha ledet avdelingen de siste par årene også har vært aktiv foredragsholder og kunderådgiver. Yoga ønsker nå å gjøre dette på fulltid og går inn i selskapets rådgivningsenhet.