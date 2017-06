Hele DNB.no er nede

DNB har nok en gang problemer med nettsider, nettbank og andre tjenester. Går man inn på dnb.no, blir man bare møtt av feilmeldingen Http/1.1 Service Unavailable.

Til digi.no forteller kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald at problemene oppsto omtrent klokken 05:30. Men foreløpig er ikke årsaken kjent.

– Vi jobber på spreng for å danne oss et bilde av hva som er problemet og årsaken, men kan stadfeste at det dreier seg om omfattende problemer, sier hun.

Feilmeldingen som vises når man forsøker å besøke dnb.no. Bilde: Skjermbilde

Det at selv forsiden til dnb.no er utilgjengelig, minner om problemene DNB opplevde i mars i år. Banken har flere reservesystemer som kan ta over dersom hovedsystemene får problemer. Men den gang oppsto det en feil i styresystemet som tar seg failover mellom de parallelle lagringssystemene, noe som førte til at overføringen til reservesystemet ikke fungerte.

Les mer: Det var ikke mangel på redundans som førte til DNBs nettbankproblemer (Digi Ekstra).

Det ser ikke ut til at betalingstjenesten Vipps er berørt av problemene.