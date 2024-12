Det vakte reaksjoner da den planlagte banketten ble kjent i september. Kort tid etterpå rykket Helse Midt-Norge ut og avlyste arrangementet.

– Dette arrangementet var planlagt for lenge siden, men på grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge må vi avlyse dette, sa kommunikasjonsdirektør Eiliv Flakne i Helse Midt-Norge til Sunnmørsposten i september.

Nå er det klart at det likevel holdes en samling, men i nedskalert form, skriver Adresseavisen. Det er også endret til å være et arbeidsseminar, og ikke en bankett.

Må betale

– På det tidspunktet hvor dette ble avlyst, var vi allerede langt over fristen for avbestillingsgebyret til hotellet, så vi hadde måttet betale for dette likevel. Nå holder vi oss budsjettmessig under det som er avbestillingsgebyret, så vi i alle fall får igjen noe for det, sier utviklingsdirektør Kathinka Meirik i sykehusforetaket til avisa.

Seminaret har et budsjett på 250.000 kroner. Samtidig må Helse Midt-Norge fortsatt betale hele avbestillingsgebyret på 450.000 kroner, bekrefter Meirik til Adressa.

Totalsummen ender likevel et stykke under den opprinnelige kostnaden, som var rundt en million kroner. Meirik sier at det under samlingen skal diskuteres læringspunkter fra Riksrevisjonens gjennomgang av innføringen Helseplattformen.

Hardt kritisert

Det skandaleombruste journalsystemet Helseplattformen fikk nylig sterk kritikk av Riksrevisjonen for å ha satt pasientsikkerheten i fare i Helse Midt-Norge.

Det har vært en rekke feil og problemer knyttet til utrullingen av systemet, som skal samle pasientjournalene i regionen. I tillegg til spørsmålene om pasientsikkerhet har det også vært mye kritikk av den økonomiske siden av prosjektet.

Det var opprinnelig satt av 4,1 milliarder kroner, men så langt i prosjektet har dette blitt overskredet med 2,6 milliarder.