Helse Møre og Romsdal utsetter innføringen av Helseplattformen

Planen har vært å ta i bruk det omstridte systemet på sykehusene fra april. Men administrerende direktør Olav Lødemel innstilte på en utsettelse på grunn av problemene i Trøndelag.

VG skriver at styret i Helse Møre og Romsdal nå har bestemt seg for at innføringen av Helseplattformen utsettes.

Flere områder som må forbedres

Dette gjøres etter vurderinger rundt pasientsikkerhet og forsvarlig drift. Styret anerkjenner at det er gjort flere tiltak for å rette opp feil, men mener det fortsatt er viktige områder som må forbedres, skriver avisen.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

– Har advart

President Anne-Karin Rime i Legeforeningen sier at dette er en klok og fornuftig beslutning som de støtter fullt ut.

– Vi har lenge advart mot videre utrulling av Helseplattformen når systemet ikke fungerer tilfredsstillende ved St. Olavs, sier Rime.

Hun peker på at det ikke er avsatt nok ressurser til å avhjelpe situasjonen på sykehuset hvis man samtidig innfører systemet i ytterligere to nye helseforetak, med de konsekvenser dette får for driften og pasientsikkerheten.

– Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet en beslutning det står respekt av, sier presidenten.

