Helse Vest forklarer hvorfor de valgte SAP. Nå skal de erstatte mange utdaterte IT-løsninger

Historien om innkjøp av nytt logistikk- og økonomisystem i norsk helsesektor har vært preget av flere fiaskoer, kansellerte oppdrag, leverandørkrangel og kostbare prosjektsmell.

Prosjektet som skulle samle helsenorge på felles løsning havarerte med et brak i 2011. Oppgaven ble for komplisert. I kjølvannet måtte de regionale helseforetakene gå i gang med nye innkjøpsprosesser på hver sin tue. Senere har nye forsøk vist at dette ikke er noen enkel oppgave.

Forrige uke ble det kjent at Helse Vest RHF, landets nest største helseforetak, har valgt IBM og SAP i en tiårig avtale med en oppgitt verdi på 350 millioner kroner.