Helsenorge advarer mot falske SMS og e-post

Helsenorge.no advarer på sine hjemmesider i morgentimene mandag mot å klikke på lenker som er tilsendt via SMS og e-post.

Det offentlige helseorganet har fått meldinger om at det sendes ut lenker via disse mediene som utgir seg for å være fra Helsenorge.

Helsenorge vil aldri be om kredittkortinformasjon og sikkerhetskoder via sms eller e-post. For å være trygg, logg deg alltid inn via helsenorge.no.

På egne hjemmesider skriver det offentlige organet at meldingene ikke må besvares, og at brukere ikke må klikke på lenker som kommer i disse meldingene.

For å være sikre ber de brukere av helseportalen om å alltid logge seg inn via helsenorge.no. I varslet skriver de videre at de Helsenorge aldri ber brukere om kredittkortinformasjon, helseopplysninger, passord eller koder i sine henvendelser til befolkningen.

– Norsk helsenett, som har ansvaret for Helsenorge, ser alvorlig på slike svindelforsøk og politianmelder disse, sier direktor for HR og kommunikasjon Synnøve Farstad i Norsk helsenett.