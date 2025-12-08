Helseplattformen har hatt negativ virkning på effektiviteten for helsepersonell

Helseplattformen er dyr, tar mye av helsepersonells tid og har andre utfordringer. Samtidig har den ført til et bedre samarbeid mellom sykehus og kommune.

Det er konklusjonene i en ny rapport. Der går det fram at Helseplattformen har lav brukervennlighet og gjør at helsepersonell er mindre effektive.

– Det er bra at vi nå har fått en ekstern rapport av fordeler og ulemper med Helseplattformen. Rapporten må følges opp av Helse Midt-Norge RHF og de aktuelle kommunene for å sikre bedre samhandling, økt brukervennlighet og at det er et godt arbeidsverktøy for de ansatte, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Rapporten legger også vekt på høye investerings- og driftskostnader og andre utfordringer knyttet til legemiddelmodellen.

– Ansatte har i lengre tid tatt opp utfordringer med brukervennligheten og effektiviteten. Regjeringa har derfor bevilget egne midler for å bedre brukervennligheten og det er viktig at dette arbeidet har høy prioritet og rask framdrift, sier Vestre.

Samtidig peker rapporten på at Helseplattformen har bedret samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Det har den gjort ved å forenkle tilgangen til oppdatert og relevant informasjon om pasienten. Dette peker rapporten på at har ført til færre reinnleggelser.

Hjemmetjenestene i flere kommuner opplever også en positiv effekt.

Helseplattformen leverer journalløsning og samhandlingsløsning til sykehus og kommuner i Midt-Norge. Systemet har tidligere fått kritikk for feil og mangler blant annet ved St. Olavs hospital i Trondheim.