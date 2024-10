Den overordnede vurderingen fra Riksrevisjonen er at innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge er «sterkt kritikkverdig», som er den sterkeste formen for kritikk de opererer med, skriver Sunnmørsposten som har fått tilgang til rapporten.

Listen over kritikkverdige forhold er lang:

* Pasientsikkerhet truet: Innføringen ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune har satt pasientsikkerheten i fare.

* Redusert effektivitet: Effektiviteten i pasientbehandlingen er redusert, ikke forbedret.

* Urealistisk budsjettering: Budsjettene var ikke realistiske fra starten av.

* Økte kostnader: Innføringen har blitt dyrere enn forutsatt, og fremtidige kostnader er usikre.

Bollestad etterlyser handling

Helsepolitisk talsperson i KrF, Olaug Bollestad, reagerer sterkt på den alvorlige dommen over Helseplattformen. Nå ber hun helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) ta saken på alvor.

– Dette er dypt alvorlig, og nå må helseministeren ta grep. Når pasientsikkerheten settes i fare, og både effektiviteten og kostnadene går i feil retning, kan vi ikke sitte stille og se på. Pasientene fortjener bedre enn dette, sier hun i en melding til NTB.

Hun kaller det «uakseptabelt» at effektiviteten i pasientbehandlingen har blitt redusert, i stedet for forbedret.

– Når pasientsikkerheten står på spill, er det ingen tvil om at noe har gått alvorlig galt. Vi kan ikke ha et journalsystem som svikter der det betyr mest – i å beskytte pasientene.

– Budsjettene har ikke vært realistiske fra starten av, og kostnadene bare øker, det vitner om dårlig planlegging og gjennomføring, sier hun.

Milliardsprekk

Til nå har det kostet minst 6,6 milliarder kroner å utvikle, innføre og drifte plattformen. Opprinnelig var det satt av 4,1 milliarder kroner til plattformen.

– Journalsystemer bør være lette å lære og bruke, heter det i rapporten. Det har slett ikke vært tilfellet, verken ifølge Riksrevisjonens undersøkelser eller tilbakemeldinger fra ansatte ved sykehusene. Riksrevisjonen mener at det gikk galt allerede fra første «spadetak», lenge før St. Olavs hospital tok Helseplattformen i bruk i november 2022.

Ifølge rapporten var forberedelsene for dårlige, opplæringen mangelfull, brukervennligheten for dårlig, og det oppsto svært mange tekniske feil.

Listhaug: – Noen må stå til ansvar

Frp-leder Sylvi Listhaug sier i en kommentar til Sunnmørsposten at hun mener noen må stå til ansvar.

– Dette vil jeg følge opp. Noen må stå til ansvar. Det har gått prestisje i saken. Selv om alle varsellamper blinket, så fortsatte man ufortrødent, sier Listhaug.

Hun mener det er nødvendig å se nærmere på Helse Midt-Norge og hvordan innføringen av Helseplattformen er blitt håndtert.

– Rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er naturlig å se videre på hva som har skjedd i saken, og hvem som har ansvar for at det er brukt så mye penger, sier Listhaug.

Også departementet får kritikk

Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet burde tatt mer styring, heter det videre i rapporten:

«Helse- og omsorgsdepartementet burde gjort en grundigere vurdering av den samfunnsmessige nytten og kostnaden ved et regionalt system i Midt-Norge», skriver de.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer via kommunikasjonsenheten at de ikke vil kommentere saken nå.

– Statsråden vil kommentere Riksrevisjonens rapport etter at den er lagt fram i morgen. Vi kan komme tilbake med kommentarer da.

NTB har også kontaktet Helse Midt-Norge som via kommunikasjonsavdelingen opplyser at de ikke kan kommentere saken før etter pressekonferansen torsdag. Da vil både administrerende direktør Jan Frich og styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge være tilgjengelig for intervjuer.

Innført i Trondheim i 2022

Helseplattformen er en felles pasientjournal og pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Systemet bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, en av verdens største leverandører på området. Helseplattformen ble tatt i bruk av Trondheim kommune i mai 2022, inkludert alle helse- og velferdstjenester og ett fastlegekontor. St. Olavs hospital innførte systemet 12. november 2022.