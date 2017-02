Hemmelighetsfulle Palantir starter opp i Norge

Siden starten i Palo Alto, Silicon Valley i 2004 har Palantir vokst enormt som leverandør av avansert programvare for dataanalyse til etterretning, forsvar, politimyndigheter og finansaktører i en rekke land.

Hvilke planer de har for sitt nye datterselskap i Norge er foreløpig uvisst. Palantir Technologies Norway AS ble registrert for bare noen uker siden.

Palantir Technologies er et av verdens aller største privateide, ikke-børsnoterte, IT-selskaper. Etter over et dusin emisjoner ble de i 2015 verdsatt til over 20 milliarder dollar.

Selskapet er nokså hemmelighetsfulle. Slik må det være når de lager blant annet verktøy til bruk innen spionasje, bekjempelse av terrorisme og alvorlig økonomisk kriminalitet.

Tause

Carl Christian Marthinussen, en forretningsadvokat i Kvale Advokatfirma, er oppført som styreleder og kontaktperson.

digi.no har vært i kontakt med Marthinussen, men han vil ikke gi noen kommentarer om selskapet eller deres planer for Norge.

Enhetsregisteret oppgir at selskapets formål er markedsføring og salg av programvare som er utviklet for å integrere, visualisere og analysere data.

Palantir Technologies Ble startet av en håndfull teknologer fra PayPal og Stanford University i 2004.

Siden har de hentet inn mange milliarder fra investorer i mer enn et dusin emisjoner. Ved forrige kapitalutvidelse i 2015 ble de verdsatt til over 20 milliarder dollar.

Det gjør dem til en av verdens største privateide IT-selskaper.

De har spesialisert seg på big data-analysesystemer til bruk innen etterretning, forsvar og politi, samt for bank- og finansnæringen.

Selve navnet Palantir stammer fra fiksjonens verden. Det er den magiske, uknuselige krystallkulen til trollmannen Saruman kjent fra J. R. R. Tolkiens Ringenes Herre.

Selskapet registrerte norsk datterselskap fra 24. januar 2017.

Palantir Technologies søker for tiden også etter både en ingeniør og en forretningsutvikler i Oslo, viser selskapets oversikt over ledige stillinger.

Vår henvendelse til selskapets hovedkontor i USA er så langt ubesvart.

«Supervåpen»

Uten sammenligning for øvrig, så har dansk politi nylig kjøpt inn analyseløsning fra Palantir for et tresifret millionbeløp.

Danskene skal bruke big data i jakten på kriminelle. En politidirektør sier til avisa Berlingske at verktøyet de har skaffet seg er et «supervåpen», som på sikt også skal kunne forutse kriminalitet.

CIA var en tidlig investor i selskapet, hvis kundegruppe vitner om nære bånd til amerikansk forsvar og etterretning, men også politimyndigheter og finansbransjen.

Rådgiver til Trump

Palantir Technologies ble startet av en håndfull teknologer med bakgrunn fra PayPal og Stanford University.

Det inkluderer seriegründer og mangemilliardær Peter Thiel, som foruten å ha vært med å starte både PaylPal og Palantir Technologies var en tidlig investor i Facebook, der han også er styremedlem.

Peter Thiel har fått mye oppmerksomhet som en av få kjente størrelser i Silicon Valley som ga støtte til Donald Trumps presidentkampanje. Thiel ble senere utpekt til rådgiver til Trumps overgangsteam etter valgseieren.