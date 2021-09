Dark web - the onion router (Tor)

Henrik driver den mest kontroversielle noden på det mørke nettet: – Jeg vet godt at den blir misbrukt

Det mørke nettet legger til rette for all verdens lyssky bedrifter, og det er vanskelig for politiet å ta bakmennene. Men det er også viktig for aktivister å kunne bevege seg i mørket, sier en av de danske aktivistene bak nettverket, som har havnet i FBIs søkelys på grunn av Tor-noden hans.