Patientsky kjøper norske Infodoc

Patientsky er et norsk helseteknologiselskap og utgiver av appen og helseplattformen Pasientsky, som benyttes til fastlegekontakt med timebestilling og videokonsultasjon.

Nylig hentet de inn en halv milliard kroner i en rettet emisjon, og de ble børsnotert på markedsplassen Merkur Market.

Nå varsler de oppkjøp av Infodoc, en tradisjonsrik norsk helse-IT-leverandør fra Fyllingsdalen med over 40 års historie.

Ifølge kunngjøringen er det en av Norges ledende leverandører av skybasert elektronisk pasientjournal (EPJ) som blir slukt. Selve transaksjonen ventes fullført innen utgangen av året.

Dette er første oppkjøp siden svenske Johan Zetterström i høst kom inn som konsernsjef i Patientsky-gruppen, etter tidligere å ha bygget opp Salesforce i Norden.

– Nå samler vi de mest fremoverlente aktørene i bransjen og kombinerer nytenkning med erfaring, slik at vi sammen kan utvikle og levere enda bedre løsninger som fremtidens helsevesen er avhengig av, sier Zetterström i en pressemelding.

Han legger til at oppkjøpet ikke umiddelbart innebærer endringer for kunder eller samarbeidspartnere av Infofoc, og at alle avtaler videreføres.

– Vi er glade for å bli en del av Patientsky, noe som åpner for at vår erfaring og våre innovasjoner i enda større grad kan være med å løse de mange og store utfordringene norsk helsetjeneste står overfor, sier daglig leder Bjarte Ottesen i Infodoc i en uttalelse.

280 millioner

Infodoc står oppført med 40 ansatte, meget solid lønnsomhet og en årsomsetning i fjor på nærmere 50 millioner kroner.

Ifølge Finansavisen bruker Patientsky 280 millioner kroner på oppkjøpet.

Patientsky er allerede etablert i Danmark, Norge, Estland og Finland. Planen er på sikt å gå inn også i Sveits og Storbritannia. Aksjen har steget mer enn 25 prosent siden børsintroduksjonen til en markedsverdi på 1,93 milliarder kroner.

– Helse- og omsorgssektoren er preget av fragmenterte anskaffelser og løsninger som i stor grad er tilpasset hver enkelt aktør sitt behov. Vi jobber for å koble sammen de beste e-helseløsningene i markedet slik at helsesektoren kan tilby bedre, billigere og sikrere behandling av pasienter. Med Infodoc på laget ser vi frem til å samarbeide med en rekke nye kunder og partnere, avslutter Zetterström i pressemeldingen.