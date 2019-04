Her er Check Points 10 sikkerhetsvettregler for påsketuren

Sikkerhetsselskapet Check Point Norge har i disse påskedager kommet opp med et supplement til de klassiske fjellvettreglene. I samarbeid med kolleger har Teknologisjef Nils-Ove Gamlem tenkt ut ti sikkerhetsvettregler man bør ta med seg på påsketur.

– Påsken er en tid hvor mange av oss jobber litt, men samtidig er privat og senker skuldrene, også rundt IT-sikkerhet. Listen kom etter en diskusjon om hva vi vil oppfordre våre kolleger til å tenke på når de pakker nettbrettet og drar ut på tur. Nettbrettet man jobber på blir kanskje også brukt av poden, og man bør derfor kanskje ha en diskusjon i familien om: Hva klikker vi på? Bør vi stole på alt?

Når vi snakker med teknologisjefen sitter han på fjellet og er nettopp ferdig med en jobbrelatert videokonferanse fra hytteterrassen.

Check Points 10 sikkerhetsvettregler:

Husk at alle på internett er mål for digitale kriminelle. Benytt passord bestående av flere ord og benytt eventuelt 2-faktor identifisering der dette er tilgjengelig. Snakk med familie og venner om digital sikkerhet. Vær skeptisk. Husk at ikke alt du KAN klikke på BØR klikkes på. Det er lett å la seg lure. Hold PC, mobil og nettbrett oppdatert med siste versjoner av operativsystem og annen programvare. Når du benytter sosiale medier, bruk sunn fornuft og husk at ALT du deler må tåle dagens lys. Ved elektronisk handel, bruk bare din egen enhet / PC, samt vær sikker på at websiden er autentisk. Er det flere som benytter samme PC trenger ikke alle være administrator Ta backup av viktige data på alle enheter. Bruk skyløsninger til daglig, men ta gjerne en ekstra kopi av bilder o.l. på en egen harddisk / minnepinne Bruk ekstra sikkerhetsprogramvare for å sikre ALLE digitale enheter.

Lavt terskel

Teknologisjefen påpeker at vi benytter oss av private enheter på jobb, og omvendt. Han mener derfor det er minst like viktig å snakke om integrasjonen mellom det private og jobb, som balansen mellom privatliv og jobb.

– Vår jobb er hovedsakelig å beskytte verdiene i bedriftsmarkedet. Men vi ser at inngangen til de jobbrelaterte dataene like gjerne skjer utenom arbeidstiden og kontoret. Trusselsvektorene er dermed en miks av private vektorer og jobbvektorer. Det gjør at vårt ansvar strekker seg lenger enn det som skjer på jobb. Vi tror derfor at organisasjoner vil dra nytte av bedre bevisstgjøring om den private siden.

– Mobilen har endt opp med å bli den mest sårbare enheten vi har, legger Gamlem til.

Ifølge ham selv aksesserer han egne bedriftsdata oftere fra mobil enn fra PC.

Innbrudd?

Teknologisjefen oppfordrer i listen til bruk av sunn fornuft i møte med sosiale medier. Og at det man poster må tåle dagens lys, også med tanke på potensielle innbruddstyver. Men han vil ikke gå så langt som å si at vi bør unngå å dele bilder fra påsketuren i frykt for at det utnyttes av potensielle innbruddstyver hjemme.

– Jeg vet at vi snakket om dette for en del år siden, og jeg husker at jeg tipset min mor på 70 år om dette. Men jeg har fortsatt til gode å høre om et innbrudd mot en privatbolig har skjedd fordi noen har lest på Facebook at de som bor der er på hytta. Og selv om jeg er på hytta kan min kone eller mine barn være hjemme, sier Gamlem.

Backup

Teknologisjefen oppfordrer også til å ta en backup av påskebildene lokalt på en harddisk eller minnepinne i tillegg til en skytjeneste, slik at de befinner seg på to fysiske steder.

– Dette handler ikke om at vi ikke stoler på skytjenester, men den menneskelige faktoren som gjør det lett å gjøre feil.