Her er Samsungs nye toppmodeller

BARCELONA (digi.no): Det er ikke bare i Korea vinterolympiere har gått så svetten har silt. Mobilprodusentene utvikler også i rene olympiske tempo. Det går et år eller mindre mellom hver gang de dytter ut en ny toppmodell og i mellomtiden, mens de forsker på nye publikumsattrasjoner, pumper de ut mindre avanserte utgaver.

Og nå over til S9: Samsungs sjef for telekom holdt den mest spektakulære introduksjon av en mobiltelefoner vi noen gang har deltatt på. Dette er viktig for selskapet. Foto: ORV

I et nesten vanvittig sceneshow i Barcelona lanserte Samsung sine nye flaggskipmodeller. Telekomsjefen fra Korea sto midt på en gigantisk scene omgitt av et enormt oppbud av presse og andre på alle fire sider. Og du verden så mye grandiose ord det er mulig å produsere når det dreier seg om en ny telefon. Men det er selvfølgelig ikke uten grunn. Små ting kan avgjøre hva folk velger, og det betyr milliarder av dollar.

Samsung er låst inne i en gigantkamp med Apple og i kveld slapp de sin nye S9 og S9+. Og, som Apple har levd godt med i årevis, ser de akkurat ut som forgjengerne. Men under skallet er det selvfølgelig mye godsaker. Ellers hadde mange kjøpere snudd i døra. Spørsmålet er om noen kommer til å gjøre det likevel, for her har Samsung lært av Apple. Prisen skal opp.

Er de verd prisøkningen?

Det Samsung ønsker mest av alt med de nye telefonene er å ta ledelsen på kamerasiden. De har lenge postet slagord som The Camera Reimagined og da har de også lagt lista høyt. For mange brukere er det svært viktig når de velger mobil. Og her er det faktisk grunn til å bøye seg i støvet, når vi ser hva de «har tenkt på nytt».

Det er også imponerende at de har klart å skvise optikken helt til en blenderåpning på f/1,5 og den kan justeres til f/2,4 med mekanikken når det er mye lys. Det er så vidt vi vet det mest lyssterke av alle mobiler til nå og burde gjøre synlig forskjell når man tar bilder i dårlig belysning. Sensorene, som Samsung produserer selv, har også blitt oppgradert for å hjelpe til i dårlig belysning. Den optiske bildestabiliseringen har også fått en overhaling og gir nok også et lite bidrag. Den demoen vi fikk under lanseringen av lavlysegenskapene virket i hvert fall svært imponerende. Vi får se om dette er like bra når vi får testet den. I så fall kan Nikon og Canon få det enda vanskeligere.

Kameraet har blitt bedre. Foto: Scanpix / Richard Drew

Mange vil nok finne det morsomt med den nye AR emoji-funksjonen. Du kan ta en selfie og så generere personifiserte emojier i 3D av deg selv. Enten som vanlige stillbilder eller som video.

Kameraene kan nå ta hurtigfilm med 960 bilder i sekundet i 720 punkts oppløsning. Slikt kan være vanskelig å time, men her kan du definere et område på skjermen og når det skjer bevegelse i området starter hurtigfilmingen. Smart.

Selfie: Dette var utgangspunkter for å lage en emoji i den nye kamera-appen. Foto: ORV

Begge S9-modellene har naturligvis nye prosessorer. Mens amerikanerne får modeller med den nye Qualcomm Snapdragon 845 får vi Samsungs egenproduserte Exynos 9810. Begge er bygget med 10 nm-teknologi. På papiret er de temmelig like, med åtte kjerner hver. Fire raske og fire litt mindre raske som gjør at strømforbruket kan optimaliseres. Exynos har litt høyere klokkefrekvens på kjernene og Samsung har nok tenkt mye på sine egne mobiler når de har laget prosessoren. Som nordmenn kan vi kanskje også glede oss over at Mali-grafikkprosessoren er utviklet hos ARM i Trondheim. Til sammen vil alle forbedringene i den nye generasjonen gjøre prosessoren rundt 25 prosent raskere.

AR: Slik ble appen seende ut når man trykket på AR-knappen i kameraet. Foto: ORV

Et ørlite skår i det europeiske hjertet er at Exynos bare støtter satellittposisjonering med amerikansk GPS, russisk Glonass og kinesisk BeiDou, mens Snapdragon også har støtte for europeiske Galileo.

Det innebygde modemet støtter LTE Cat 18. Det gir en nedlastingshastighet på inntil 1,2 Gbit/s og inntil 200 Mbit/s opplasting. Det er selvfølgelig bare i teorien og skjer bare om du er noenlunde alene om en basestasjon som sender på mange frekvenser som kan spleises sammen av telefonen. Her er det også støtte for nye Bluetooth 5.0 og prosessoren kan kverne unna 4K-video med 120 bilder i sekundet. Faktisk dobbelt så mye som i nye Snapdragon.

Mer minne

S9-telefonen kommer til Norge med den samme basiskonfigurasjon på 64 GB som Galaxy 8-modellene. Mens S9 får 4 GB RAM så får plussmodellen hele 6 GB. Det fine med Samsung, i forhold til hovedkonkurrent Apple, er at du kan sette inn et microSD-kort og øke minnekapasiteten med 400 GB. Eller du kan bruke det samme sporet til et ekstra SIM-kort om du vil ha to abonnementer.

Batteri

Er det noe det aldri blir nok av så er det batterikapasitet. Her skjer det ingen ting denne gangen. S9 får som S8 et batteri på 3 Ah og S9+ et på 3,5 Ah som også S8+ hadde. Det kan jo være at den nye prosessoren klarer å tyne strømforbruket litt ned.

Samsung Galaxy S9 Plus (til venstre) og Samsung Galaxy S9. Foto: Scanpix / Richard Drew

Men det som kommer til å gjøre utslag er at nye Android 8, som selvfølgelig er på plass i disse modellene, er mye mer batterieffektivt. Så vi kan nok forvente mer batterilevetid enn forgjengerne, som i disse dager også kan oppgraderes til Android 8 og ta innpå nykommerne.

Ikke helt samme skjerm

Skjermene på de to modellene skiller seg ikke så mye fra forgjengerne når man ser på dem, men inni er de ulike. Samsung har klart å lage skjermer med en teknologi som kalles Y-OCTA – Youm On-Cell Touch AMOLED. Det vil i praksis si at den kapasitive sensorteknologien nå ikke trenger et eget lag i skjermen, men ligger i samme lag som lysdiodene. Fordelen er tynnere skjerm og mer plass inni telefonen som kan brukes til andre ting som bedre kjøling. Potensielt kan dette også gi skjermen bedre følsomhet til å gjenkjenne fingre. Dette er en teknologi vi allerede finner i svært mange LCD-skjermer, men nå kommer den også til AMOLED.

Samsung har valgt å gjøre telefonene litt tykkere enn før både fordi glasset er tykkere og at telefonen har glass også på baksiden. Den tåler også neddykking til 1,5 meter i 30 minutter, så denne kan man ta med i dusjen.

Ikke mye endring

På utseendesiden er det ikke mange endringer. Begge nykommerne ser ut som sine forgjengere og har den samme skjermen på 5,8 eller 6,2 tommer. Men en ting har Samsung endret. De har flyttet fingeravtrykksensoren under kameraene på baksiden. De fikk kritikk for at folk bommet på sensoren når den lå ved siden av og man tok på linsene med fettete fingre.

Endring på baksiden: Samsung har flyttet fingeravtrykksensoren på baksiden av telefonen under kameraene. Det er den mest synlige utvendige endringen på S9 og S9+. Foto: ORV

Med sin nye toppmodell kastet Apple like godt ut hele fingeravtrykksensoren og lot frontkameraet gjenkjenne ansiktet til brukeren. Med noen unntak virker det veldig bra. Samsung har også hatt ansiktsgjenkjenning i sine S8-modeller, men ikke like bra som hos Apple. Den nye Exynos-prosessoren har fått oppgradert maskinvare for å gjøre denne jobben mye mer effektivt. Vi får se om den klarer det like bra som Apple, men så lenge Samsung har fingersensoren er de ikke like avhengig av det.

Analog lyd

Heller ikke denne gangen hiver Samsung ut den analoge 3,5 mm lydporten. Det er det nok mange med dyre kablede headset som liker, selv om de aller fleste kjøper trådløse bluetoothmodeller for tiden.

Den store nyheten på lydsiden er at de nye modellene tar et stort skritt i retning av høyttalende stereo.

Den kommer fra Harman-selskapet AKG som Samsung eier. Det er Dolby Atmos-teknologi som skal gi 360 graders lyd. Når du ser på en film er det mye mer fyldig lyd og du kan kjøre volumet høyere.

PC-killer

Samsungs PC-drepende dokkingstasjon kommer også i en ny utgave. DeX Station blir nå til DexPad og er det man trenger i tillegg til en ekstern skjerm, mus og tastatur for å kunne bruke mobilene som en skrivebords-PC.

Den lille dokkingstasjonen har en liten USB-C hannplugg man trykker telefonen inn i og så kan man koble den til skjermen via en HDMI-port. Her finner vi også et par USB 3.0-porter og en USB Type-C port. Og en 3,5 mm analogport. Når Dex-en er koblet til kan man bruke telefonen som trackpad. Smart, selv om de fleste nok heller kobler til en mus. Selvfølgelig lades også telefonen når den er koblet til på denne måten. Prisen er ikke klar men vil ligge rundt tusenlappen.

Jakten på smart

Samsung Galaxy S9. Foto: Samsung

Samsungs Bixby, AI-programvaren som veldig få bruker, får også en overhaling. Kanskje dette nærmer seg noe anvendbart. Nå kan man belyse en tekst med kameraet på et fremmed språk, for eksempel kinesisk, arabisk eller fransk og se teksten oversatt til norsk. Det er nyttig og innebygget, men ikke nytt, for tjenesten bruker Google Translate i bakgrunnen. For de kaloribevisste kan Bixby via et bilde av maten du har tenkt å sette til livs anslå hvor mange kalorier den inneholder. Det kan tyde på at Bixby, som mange syntes bare har vært i veien, begynner å bli til noe nyttig.

– Dette er en stor oppgradering fra S8. Spesielt på kamerasiden. Det har jo blitt det brukerne virkelig måler telefoner etter i dag, sier Samsungs sjef for telekom i Norge, Stig-Ove Langø.

Salgsstart i Norge er 16. mars, men forhåndssalget starter med en gang. Norsk pris er 8 790 kroner for S9 og 9 790 kroner for plussmodellen. Når S8 kom var prisen 7 490 og 8 490 kroner for pluss. Nå settes prisen ned rundt 500 kroner for disse. Det kommer også et innbytteprogram for de som vil bytte inn sin gamle, lover Samsung.