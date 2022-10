Hele 66 prosent av NTNU-studentene går rett ut i arbeidslivet når de er ferdige med utdanningen sin ved universitetet.

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er andelen hele 73 prosent. Det er en økning siden samme undersøkelse i 2019. Da var tallet 63 prosent.

— Generelt er det et enorm behov i markedet for IKT-kompetanse. Kandidatene er kjent med at det er en stor etterspørsel etter slik kompetanse, sier dekan Ingrid Schjølberg til Khrono.

Studenter på dette fakultetet studerer datateknologi og informatikk, elektroniske systemer, elkraftteknikk, IKT og realfag, informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, matematikk og kybernetikk.

Sivilingeniører har tro på seg selv

I kandidatundersøkelsen ble studentene også bedt om å vurdere sin utdanning ut fra attraktivitet på arbeidsmarkedet.

Andelen som mener egen utdanning er attraktiv er høyest blant sivilingeniørene, med hele 91 prosent.

Den laveste andelen som vurderer sin utdanning som attraktiv på arbeidsmarkedet, er fra humaniora og samfunnsvitenskapelige fag (henholdsvis 44 og 59 prosent), skriver Universitetsavisa.

Undersøkelsen er gjennomført blant de 9.000 studentene som fullførte gradene sine i årene 2019–2021.