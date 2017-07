Her har de åpnet Europas første kommersielle gigabit 4G-nett

Storbritannias største mobiloperatør, EE, har sammen med brikkeprodusenten Qualcomm og Sony demonstrert det som ifølge en pressemelding fra Qualcomm skal være Europas første kommersielle gigabit LTE-nettverk.

Demonstrasjonen ble utført i forbindelse med et arrangement på Wembley Stadium i London onsdag 5. juli.

Under demonstrasjonen ble det ifølge pressemeldingen oppnådd opplastingshastigheter på 110 Mbit/s og nedlastingshastigheter på 750 Mbit/s. Ifølge pressemeldingen har EE oppgradert sitt 4G-nett i Cardiff og i Londons Tech City, og vil fortsette utrullingen gjennom 2017 og 2018.

Fungerer på få telefoner

Nettstedet Alphr skriver at demonstrasjonen ble gjort med en Sony Xperia XZ Premium-mobiltelefon som var koblet til en bærbar PC som kjørte Ooklas Speed Test. «Speedometeret» stoppet på 765 Mbit/s, ifølge Alphr – altså litt høyere enn makshastigheten som oppgis i pressemeldingen.

For å oppnå disse hastighetene er det imidlertid nødvendig med støtte både i mobiltelefonene og i basestasjonene. I skrivende stund er du nødt til å ha en mobiltelefon som er utstyrt med en Qualcomm Snapdragon 835-systembrikke og et Snapdragon X16 LTE-modem eller en Samsung Exynos 8895-brikke. I tillegg må telefonen ha et såkalt 4x4 MIMO-antenneoppsett – det vil si støtte for å sende og motta fire datastrømmer samtidig. Foreløpig er det et begrenset antall telefoner som tilfredsstiller disse kritieriene, men i hvert fall Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8/S8 Plus og HTC U11 skal fungere, ifølge Alphr.

Skritt på vei mot 5G

Roberto Di Pietro, direktør for forretningsutvikling hos Qualcomm Europe, sier i pressemeldingen at gigabit LTE ikke bare handler om raske nedlastingshastigheter.

– Det handler om å gi fordeler til brukerne, uavhengig av hvilken enhet de bruker akkurat nå, og det utgjør det første store skrittet på veien mot 5G.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor skriver i en epost til digi.no at de «selvsagt ser på» støtte for dette også i Telenors nett, uten at han kan si noe om tidsperspektivet.

– Ja, dette er et naturlig steg for 4G med mange plusser på vei til 5G. Den største utfordringen for dette i praksis er manglende støtte i terminalene og ikke minst sambandskapasitet til alle sitene, skriver Amundsen.

Kombinerer flere teknologier for å oppnå høye hastigheter

X16-modemet som er en del av Snapdragon 835-plattformen benytter flere ulike teknikker for å oppnå de høye hastighetene.

Ifølge Qualcomm brukes LTE Advanced-funksjoner som 4x4 MIMO (altså fire samtidige datastrømmer for sending og mottak) i tillegg til at man slår sammen ressurser fra tre ulike frekvensbånd til én datastrøm (3xCA – tre ganger carrier aggregation). Det benyttes også moduleringsteknikken 256-QAM (kvadraturamplitudemodulasjon), som innebærer at man kan overføre flere databits av gangen.

Høye hastigheter i 4G-nett er imidlertid ikke nytt – selv om nettet på Wembley skal være det første kommersielle nettet som er klart for disse hastighetene. Allerede i desember 2015 demonstrerte Telia hastigheter på rundt 1200 Mbit/s i Oslo, skriver Inside Telecom (abonnementstjeneste). Da ble det brukt fem ganger carrier aggregation, 256 QAM og 4x4 MIMO.