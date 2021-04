Her knekker Lenovos heftige gaming-mobil som en kvist til 10.000 kroner

Innmaten i det nye vidunderet som Lenovo avduket i går må kunne klassifiseres som nokså heftige greier, men så er dette en selverklært kraftplugg av en gaming-mobil.

Legion Duel 2 er utstyrt med Snapdragon 888-prosessor, 5G-samband, en gedigen AMOLED-skjerm på 6,92 tommer med 144 Hz oppfriskningsfrekvens, doble ladeporter, doble vifter (!) og en batterikapasitet på romslige 5 500 mAh.

Den kinesiske produsenten har lagt ambisjonsnivået høyt for å oppnå «ekstrem ytelse» og det de kaller en «revolusjon» og «cutting edge»-funksjonalitet, ment å gi konkurransefordeler i spill.

Uheldigvis for Lenovo, så har slike spesialiserte gaming-mobiler fått et rykte på seg for å være skjøre greier, som lett går i stykker. Slik er det også med Duel 2, ifølge Android Police, som har fanget opp en brukertest utført av Youtube-kanalen JerryRigEverything.

Til vertens store overraskelse knekker enheten som en tørr kvist, da han forsøker å bøye mobilen med hendene sine. The Verge, som omtaler det hele som «spektakulært», legger til at dette skjer like etter at testeren gir uttrykk for at han overhodet ikke er bekymret for at mobilen skal tåle behandlingen. Se selv omtrent 8:40 ut i innslaget.

Senere knekker han også den andre siden. Begge deler ser ut til å svikte på samme måte langs en plastforing med enhetens antenne.

Legion Phone Duel 2 skal etter planen lanseres også på det norske markedet, der den får en veiledende pris fra 9.990 kroner. Lenovo tilbyr i skrivende stund en rabatt på 1.000 kroner ved forhåndsbestilling. Lanseringsdato i Norge er 10. mai.