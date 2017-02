Her knyttes store deler av det norske internettet sammen

BLINDERN (digi.no): Drøyt ti år etter at digi.no første gang besøkte samtrafikkpunktet NIX1 (Norwegian Internet eXchange) ved USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) på Blindern i Oslo, har vi tatt turen på nytt.

Kjetil Otter Olsen har det praktiske ansvaret for USITs samtrafikkpunkter i Norge. Foto: USIT

Ti år i teknologiverdenen er svært langt tid. I november 2006, under vårt forrige besøk, hadde Apple ennå ikke lansert iPhone, Windows Vista var fortsatt noe man så fram til, og bare de heldigste hadde fast bredbånd som leverte noe i nærheten av 20 megabit per sekund. På mobilene kunne vi snart se fram til «Turbo-3G» (egentlig HSDPA), som videreutviklingen av 3G ble kalt, med nedlasting på opptil 1,8 megabit per sekund.

Tiden har på ingen måte stått stille for NIX-punktet heller. Som riktignok ikke bare er ett eneste punkt. Det har det ikke vært siden år 2000, da NIX2 ble etablert.