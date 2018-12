Her starter de et nytt forskningssenter – og trolig ny bachelorgrad – innen data science

– Vi har allerede aktivitet på høyt nivå innen dette feltet, blant annet innen datavisualisering og maskinlæring. Vi har også sterke miljøer innen medisin, finans, energi og algoritmer som drar nytte av data science, forklarer professor Inge Jonassen.

Han er leder for forskningsgruppen bioinformatikk ved Universitetet i Bergen, og deltar i en gruppe som skal starte et splitter nytt forskningssenter – CEDAS – innen data science.

Senteret bygger på en rekke prosjekter relatert til fagfeltet, som man nylig har fått midler til, i tillegg til de som allerede finner sted på universitetet. Etter hver skal de også søke midler og starte dedikerte prosjekter innen satsingen.

– Det er faglig interessant, og vi ser et økende behov for denne kompetansen i samfunnet.

Selv leder han et europeisk prosjekt innen persontilpasset medisin, hvor man blant annet ser på genotyper og proteiner hos pasienter med laukemi, og finner riktig behandling ved hjelp av ulike metoder innen maskinlæring.

Diagnostisering og behandling er blant de viktigste områdene innen datavitenskap i dag. Ved å se på tusenvis av ultralydbilder.

Planlegger ny bachelorgrad

I tillegg til økt forskningsinnsats, planlegger universitetet en ny bachelorgrad innen feltet. Fra før av er det bare privatskolen Noroff som tilbyr dette i Norge, mens Universitetet i Oslo og Stavanger tilbyr mastergrad i data science.

Sammenlignet med andre bachelorgrader inne informatikk, vil denne ha økt fokus på blant annet statistikk, maskinlæring, datarepresentasjon og visualisering. Graden må ikke forveksles med datavitenskap-linjen som allerede finnes på instituttet for informatikk: Denne handler om det man kaller computer science – informatikk – på engelsk.

Professor i Informatikk ved UiB, Inge Jonassen. Foto: Eivind Senneset

– Det er en del byråkrati knyttet til opprettelse av nye programmer, så den blir ikke tilgjengelig til neste år. 2020 er mer sannsynlig, understreker han.

Selve forskningssenteret har derimot planlagt oppstart i 2019.

– Jeg håper at dette bil bli et spennende sted å jobbe, og at vi kan tiltrekke oss de beste forskerne innen feltet og få til gode samarbeid, slik at vi kan gjøre en forskjell på nasjonalt nivå.

Norge har allerede sterke forskningsmiljø innen data science og kunstig intelligens. I denne artikkelen kan du blant annet lese om Norsk Regnesentral, som har lenge har vært i verdenstoppen innen dyp læring og nevrale nettverk.