Tirsdag denne uken var det ekstra hett i England, med temperaturer på over 40 grader Celsius. Den høye temperaturen fikk mange konsekvenser, tilsynelatende også for skytjenester fra i alle fall Google og Oracle. Dette skriver The Register.

I Googles europe-west2-a-sone, som ligger i London-området, oppsto det kjølerelaterte problemer klokken 19.13 norsk tid. Dette gjorde at Google stengte ned deler av sonen for å forhindre skade på maskinvare og ytterligere nedetid. Først klokken 05.43 i natt kunne Google konkludere med at problemene var blitt løst.

Heten var årsaken

Google oppgir ikke direkte at hetebølgen var årsaken til problemet, men det gjør Oracle:

«As a result of unseasonal temperatures in the region, a subset of cooling infrastructure within the UK South (London) Data Centre experienced an issue.»

Også hos Oracle måtte en del av tjenestene tas ned for å forhindre maskinvareskade. Den første meldingen kom klokken 17.42 tirsdag ettermiddag, men problemene skal ha oppstått klokken 15.10.

I den hittil siste oppdateringen fra Oracle, som kom 05.57 onsdag morgen, heter det at kjøleproblemene er løst, og at de kunderettede tjenestene igjen er i drift. Men selskapet opplever fortsatt problemer med det som omtales som Oracle Integration Cloud-ressurser.