Hevder at Googles Duplex-teknologi består Turing-testen – på ett lite område

Google har fått mye oppmerksomhet for demonstrasjonen av selskapets Duplex-teknologi tidligere denne uken, under selskapet I/O-konferanse.

Teknologien kan ringe til en frisørsalong og bestille en time på en måte som gjorde at personen hos frisøren ikke merket at det var en datamaskin og ikke et menneske som snakket.

I et senere foredrag under den samme konferansen, hevder styreformannen hos Google-eieren Alphabet, John Hennessy, at Duplex nå består den mye omtalte Turing-testen, men kun når det gjelder å gjøre møteavtaler.

– Den består ikke testen generelt, men den består den innen dette begrensede domenet. Og det er virkelig en indikasjon på hva som kommer, sa Hennessy, som gikk av som president ved Stanford University i 2016.

The Imitation Game

Turingtesten er oppkalt etter matematikeren Alan Turing, som i 1950 skrev en artikkel om det han kaller The Imitation Game, egentlig en test hvor en person C skal forsøke å finne ut hvem av personene A og B som er mann og kvinne ved hjelp av spørsmål og svar, uten å se eller snakke direkte med personene. A skal i testen forsøke å narre C til å ta feil beslutning, mens B skal forsøke å hjelpe C på rett vei.

I artikkelen bytter Turing ut personen A med en datamaskin og spør så om personen C på tilsvarende måte vil kunne skille mellom datamaskinen og den virkelige personen B.

Men der dagens versjon av Duplex greier seg godt i noen få helt spesifikke scenarier, er ikke Turingtesten begrenset til dette. C kan i samtalen spørre om hva som helst.

Etisk forkastelig?

Demonstrasjonen av Duplex har ikke bare ført til begeistring. Flere stiller spørsmål ved etikken rundt det hele og hevder at Google har designet et system som kan villede mennesker.

Bruken av små pauseord som mm-hmm, uhm og ah bidrar til at Googles Duplex-teknologi i enda større grad høres ut som et menneske. Foto: Google

Flere mener at Duplex bør opplyse personen i den andre enden om at det er en datamaskin som snakker.

Det ser ikke ut til at Google er avvisende til dette. I et blogginnlegg om Duplex som ble publisert tirsdag denne uken, skriver selskapet at åpenhet er avgjørende for at brukere og virksomheter skal få en god opplevelse av denne tjenesten.

Skal identifisere seg

– Vi ønsker å være tydelige om hensikten med telefonsamtalen slik at virksomhetene forstår konteksten. Vi vil eksperimentere med den rette tilnærmingen i løpet av de neste månedene, skriver selskapet.

I en separat uttalelse som har blitt gjengitt av amerikansk teknologipresse, blant annet Cnet, sier en talskvinne for selskapet at Google forstår og verdsetter diskusjonen rundt Duplex.

– Vi designer denne funksjonaliteten ved innebygd avsløring, og vi vil sørge for at systemet blir identifisert på en passende måte. Det vi viste frem under I/O var en tidlig teknologidemonstrasjon, og vi ser fram til å innlemme feedback etter hvert som vi utvikler dette til et produkt, sier talskvinnen.

