Historien om kunstig intelligens begynte før datamaskinen ble vanlig

Man kan diskutere når begynte, det vi nå ser på som en KI-revolusjon. Men allerede i 1943 formulerte forskerne Warren McCullock og Walter Pitts ideen om en kunstig hjernecelle. De kalte den for en perseptron. En enkel logisk port som kunne behandle mange inngående signaler, som ble forsterket eller svekket avhengig av ulike betingelser for å produsere et utsignal som resultat. Altså det en hjernecelle, et nevron, gjør når den får signaler fra mange andre nevroner gjennom kontaktpunkter som kalles synapser.