Hjerneforsker: Dette er det aller dummeste du gjør med tiden din

Mange liker å skryte av hvor lite søvn de trenger. «Fire-fem timer er mer enn nok», sier mange. Spesielt vanlig er det kanskje innen oppstartsselskaper å alltid «være på».

Folk som driver med idrett vet hvor viktig søvn er, og kroppen skriker hvis den ikke får tid til å restituere seg. Det med god grunn:

Nevro- og søvnforsker Matthew Walker går nemlig til frontalangrep på denne trenden i sin nye bok «Why We Sleep». I boken går han hardt ut mot de av oss som tror det holder med bare noen få timer på øyet hver natt, skriver Financial Times.

Det var DN som først omtalte saken.

2/3 av oss sover for lite

– To tredjedeler av alle voksne i industriland sover for lite, skriver Walker – som har forsket på søvn i mer enn 20 år ved både Harvard og Berkeley universitetene.

Walker har gjennom forskningen sin vist at det er direkte farlig å sove for lite.

Ønsker man derfor mer tid til å være produktiv, er søvnen vår det siste vi ønsker å kutte ned på, skriver Walker.

Kreft og Alzheimer

Han peker på at for lite søvn fører til det åpenbare som dårligere konsentrasjon og nedstemthet.

Samtidig peker han på at for lite søvn skader hjernen, ødelegger immunsystemet, forstyrrer kroppens blodsukkerbalanse og skader hovedpulsårene våre.

Nevro og søvnforskeren skriver at lite søvn kan øke risikoen for Alzheimer, kreft, diabetes og hjertesykdommer.

– Det er påfallende at noen av de største offentlige forkjemperne for lite søvn - Margaret Thatcher og Ronald Reagan - i vår tid, til slutt utviklet Alzheimers, skriver Walker i boken, ifølge Financial Times.

–Idioti

Walker mener at om denne søvntrenden for lov til å fortsette, står vi som samfunn overfor noe han kaller en folkehelsekatastrofe.

Søvnforskeren mener det er helt tullete at det i enkelte kretser blir sett på som en svakhet å sove lite, og skriver videre at det bare en noen få av oss som har en genetisk mutasjon som gjør at de kan klare seg i lengden med mindre enn seks timer søvn hver natt.

Søvnforskeren anbefaler alle å sove mellom åtte og ni timer om dagen. Ifølge ham vil det å sove rutinemessig mindre enn syv timer hver natt være skadelig for helsa, skriver Financial Times.