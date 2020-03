Homenet øker farten på bredbåndet under koronakrisen

For å redusere spredningen av virus har det blitt innført en rekke restriksjoner som endrer alles hverdag – dette griper ikke bare inn i våre handlingsmønster og sosialisering, men også måten vi arbeider på, skriver Globalconnect i en pressemelding.

Homenet-sjef Brynjar Andersen øker hastigheten til kundene under koronakrisen.

Utbruddet av Covid-19-pandemien har tvunget flere og flere til å jobbe hjemmefra, noe som øker kravene til ytelse i nettverket. Globalconnect-selskapet Homenet svarer på kravene ved å øke internetthastigheten til husholdningene i denne kritiske perioden.

– Det er en unik og utfordrende tid i samfunnet vårt og mange gjør en heroisk innsats. Vi ønsker å bidra med det vi kan – et raskere bredbånd via fiber, sier Brynjar Andersen, direktør i Homenet.

Opp til 100 eller 200 Mbit/s

Fra og med fredag ​​27. mars vil husholdninger med de laveste hastighetene automatisk bli oppgradert til 100 eller 200 Mbit/s, litt avhengig av hvilken teknisk løsning de er tilknyttet. På denne måten vil Homenet gi sine fiber-abonnenter en internettforbindelse som er rask nok til at flere mennesker i husstanden kan jobbe og studere samtidig.

– Dette er en forsmak på fremtiden. Vi vil ha muligheten til å kunne jobbe og studere fra der vi ønsker fremover. Som netteier har vi et ansvar for å sikre at husholdningene får så bra tekniske forhold som mulig, selv i vanskelige tider. Endringen vi nå tar i bruk er en måte for oss å ta det ansvaret. Hastighetsøkningen gir flere muligheter for brukere og bedrifter å kunne handle så normalt som mulig, i en unormal tid, sier Andersen.

Homenet skriver i meldingen at hastighetsøkningen ikke krever noen handling fra brukerne. Alt skjer automatisk og de som allerede har høyere hastigheter beholder dem. Når situasjonen endres og flere og flere kommer tilbake til kontorene og skolene, vil hastighetene gå tilbake til normalt nivå. Endringen skjer i dialog med tjenesteleverandører, kommuner, regioner og myndigheter.