Høyesterett: Oppsigelse av Telenor-ansatt var ugyldig

En Telenor-ansatt mistet i 2016 jobben etter 32 år. Oppsigelsen er ugyldig fordi ansiennitet i praksis ikke ble vektlagt, slår Høyesterett fast.

Kvinnen mistet jobben som følge av nedbemanningen i selskapet i 2016. Telenor Norge la da ned kontorer flere steder i landet. Til sammen ble om lag 180 ansatte berørt av omleggingen.

Oppsigelsen av kvinnen ble først kjent ugyldig i Sør-Trøndelag tingrett, og deretter i Frostating lagmannsrett. Telenor anket til Høyesterett, som nå har avvist anken og gitt kvinnen medhold.

Telenor er også dømt til å betale kvinnens sakskostnader, totalt om lag 1,2 millioner kroner.

32 års ansiennitet

Kjernen i saken er utvelgelseskrets ved nedbemanning. Under nedbemanningen i Telenor benyttet selskapet en utvalgskrets begrenset til avdeling og sted. Kvinnen hadde 32 års ansiennitet og jobbet i Telenors businessavdeling i Trondheim som eneste salgskonsulent.

Høyesterett slår fast at Telenors praksis med begrenset utvelgelseskrets er i strid med ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO.

Frostating lagmannsrett la vekt på at Telenor hadde begrenset utvelgelseskretsen slik at det ikke var andre stillinger kvinnen kunne kreve seg vurdert opp mot, noe som førte til at ansiennitet ikke ble tillagt vekt. Dette er Høyesterett enig i.

– Viktig seier

Forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet, kvinnens fagforbund, kaller avgjørelsen en historisk viktig seier.

– Dette viser tariffavtalens betydning som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, sier hun.

Konstituert kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor sier til Fri Fagbevegelse at de akkurat har mottatt dommen og vil kommentere den på et senere tidspunkt.

– For oss har det vært viktig å få en avklaring, sier han.

