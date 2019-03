Høyesterett tillater ransaking av Tidals USA-servere

Høyesterett har avgjort at Økokrim kan ransake Tidals servere i USA.

Økokrim startet ransakingen av serverne i desember, men ble stoppet da Tidal anket ransakelsesordren fordi de mente ransakingen krenket en annen stat i strid med folkeretten.

Økokrim fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten i at en slik ransakelse kunne finne sted, og nå har altså Høyesterett vurdert det samme.

Skytjenester hos AWS

Bakgrunnen for saken er DNs artikkel fra mai 2018, som hevdet at strømmetjenesten Tidals lyttertall hadde blitt jukset med for artistene Beyoncé og Kanye West, og dermed gitt disse en urettmessig merinntekt. Tidal har avvist beskyldningene.

Artikkelen førte til flere anmeldelser av Tidal til Økokrim, som satte i gang etterforskning av mulig datamanipulasjon, og hvem som i så fall er ansvarlig.

Under Økokrims etterforskning ble det iverksatt ransakelse av Tidals kontorer i Oslo, hvor det også ble satt i gang kopiering av selskapets data fra servere i USA. Tidal benytter seg nemlig av skytjenester hos Amazon Web Services (AWS).

Spørsmålet var om disse dataene dermed ligger utenfor norsk politis jurisdiksjon.

Ikke noe poeng at selskapet er norsk

Et av spørsmålene hvis Høyesterett skulle dømme i Økokrims favør, var om Norge da prinsipielt også åpnet for at andre land kunne laste ned data fra servere i Norge.

Tidal-advokat Fredrik Berg argumenterte med at å la Økokrim ransake, ville bety at norske selskaper med kontorer i andre land ville kunne ransakes av det landets myndigheter. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Tidals advokat Fredrik Berg mente at en avgjørelse om at serverne kunne ransakes, ville bety at norske selskaper med kontorer i utlandet også måtte akseptere at andre lands myndigheter fikk tilgang på norske data. (Bak betalingsmur)

Hverken han eller Økokrims advokat, Henrik Horn, mente at det var noe poeng i seg selv at Tidal er et norsk selskap.

Horn var enig med Berg i at det måtte bli det samme uansett hva slags nasjonalitet selskapet hadde, også om det var snakk om norske selskaper i andre land.

– Ja, det må jo bli helt parallelt. Hvis det er mistanke om at et norsk selskap som opererer i Russland har brutt russisk lov, slik at russiske myndigheter kan ransake hos selskapet, så må de også kunne ransake dets elektroniske lagringssteder, sa Horn til digi.no den gang.

Høyesterett uenige

Høyesterett satte imidlertid en stopper for slike prinsipielle konsekvenser, og mente i motsetning til advokatene at det er et poeng at Tidal er et norsk selskap.

I kjennelsen poengteres det at materialet blir tilgjengelig ved å pålegge et norsk selskap med kontor i Norge å utlevere dataene, og at det dermed ikke er snakk om at norske myndigheter trenger seg inn i materiale som ligger lagret i utlandet.

«Norske myndigheter [har] utvilsomt tvangsjurisdiksjon overfor det norske selskapet og dets ansatte som befinner seg her i landet. På dette grunnlaget kan norske myndigheter pålegge selskapet og disse personene å gi nødvendige opplysninger, slik at norske myndigheter får tilgang til lagrede data», står det i dommen.

Med andre ord ser det ut til at det fortsatt er et åpent spørsmål om hva som eventuelt ville vært resultatet hvis det hadde vært et utenlandsk selskap med kontorer i Norge, eller hvordan norske myndigheter ville forholdt seg til at andre lands myndigheter ransaket norske selskapers servere.