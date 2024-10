Høyteknologisk råvare hardt rammet av orkanen Helene

Spruce Pine ble dynket i enorme vannmasser da orkanen Helene kom inn fra Mexicogolfen og øste regn over flere amerikanske delstater.

Uværet og flommen som fulgte har ført til omfattende strømbrudd, sammenbrudd i deler av tele- og datanettet og store skader på veier, vannforsyning og hus. Over 220 har mistet livet i seks delstater i USA. Det ventes at gjenoppbyggingen vil ta lang tid.

Lørdag, over en uke etter at orkanen slo inn over Florida 26. september, var fortsatt 700.000 boliger og bedrifter i sørøst USA uten strøm, de fleste i North Carolina, South Carolina og Georgia.

I lille Spruce Pine med rundt 2200 innbyggere ble to selskaper tvunget til å stanse driften: Sibelco og The Quartz Corp (TQC). De produserer en råvare som er helt sentral i moderne høyteknologi som databrikker, solceller og fiberoptikk: Kvarts av spesielt høy kvalitet.

Unik posisjon

Gruvene i Spruce Pine står for leveransen av opp mot 90 prosent av ultraren kvarts på verdensmarkedet, ifølge eksperter Financial Times har snakket med.

– Det er andre kilder av kvarts med høy renhet rundt i verden, men så langt kan ingen andre funn måle seg med tanke på renhet, mengde eller enkel tilgang, sier journalisten Vince Beiser, forfatteren av boken «The World in a Grain», til avisen. Boken handler om rollen sand spiller i den internasjonale økonomien.

Beiser sier at det finnes små, alternative produsenter av råmaterialet i Russland, Brasil, India og Kina, men at de ikke er i nærheten av å kunne erstatte leveransene fra småbyen i North Carolina.

Financial Times skriver at langsiktig stans i kvartsforsyningene kan påvirke produksjonen av sentrale komponenter i en mengde elektroniske produkter, alt fra smarttelefoner til datamaskiner og solcellepaneler. Naturkatastrofen har også inntruffet på et tidspunkt der etterspørselen etter komponenter til bruk i systemer for KI allerede er høyere enn tilbudet i markedet.

Hovedkontor i Norge

The Quartz Corp har hovedkontor på Lysaker og foredler kvartsen på Drag i Nordland. I en nyhetsoppdatering lagt ut i uken som gikk skriver de at alle de ansatte i Spruce Pine er gjort rede for og i sikkerhet.

– Vi har vært i stand til å gjennomføre de første visuelle inspeksjonene av anleggene, og det ser ut til at skadene hovedsakelig er konsentrert rundt støtteenheter, skriver selskapet. De føyer til at det er for tidlig å si når driften kan gjenopptas.

TQC skriver at de er trygge på at de kan klare å unngå problemer med leveransene til sine kunder.

– Som mange andre organisasjoner har vi fokusert mer på robusthet i etterkant av covid, skriver de og føyer til at de har råvarelagre i Norge som kan forsyne foredlingsprosessene og også lagre av ferdige produkter.

– For øyeblikket er vårt fokus på gjenoppbygging og støtte til samfunnet i Mitchell fylke som er alvorlig skadet. Vi føler med de som lider, skriver de.

Smeltedigler

I en epost til nyhetsbyrået AP forteller journalist og forfatter Vince Beiser hvordan kvartsen fra Spruce Pine brukes i produksjonen av høyteknologiske komponenter.

– For å lage silisiumbrikker, trenger du først å smelte ned et høyt foredlet materiale kalt polysilisium. Dette kan bare gjøres i smeltedigler som selv er laget av et materiale som er så rent at det ikke vil reagere kjemisk med polysilisiumet. Det må også tåle ekstrem varme, forteller han.

– Det beste materialet er ultraren kvarts. Spruce Pine er kilden til den reneste naturlige kvartsen som er funnet på jorda, sier han.

Mellom 70 og 90 prosent av smeltediglene som brukes til dette formålet i verden, er laget av kvartsen som utvinnes i gruvene ved byen, ifølge Beiser.

Innbyggerne sliter

I kjølvannet av flommen har lokalmyndighetene fokusert på å redde folk som har blitt isolert av stormen, sier Wayne Peight i bystyret i Spruce Pine. Han forteller tre firedeler av innbyggerne har en direkte forbindelse til gruvedriften, enten gjennom jobb direkte eller indirekte, eller gjennom familiemedlemmer som jobber for gruveselskapene.

– Dette er grunnlaget for økonomien vår, sier han, og føyer til at det å få driften i gang igjen er kritisk viktig for folk i byen.

– Hvis det ikke kommer penger inn raskt, spesielt i et fylke der så mange lever på fattigdomsgrensa som her, kommer vi til å få en virkelig vanskelig høst og vinter, sier Peight til AP.