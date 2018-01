Tusenvis av HP-laptoper må bytte batteri etter at enkelte maskiner har tatt fyr

HP bytter ut tusenvis av batterier etter at det har blitt rapportert om laptopbatterier som har tatt fyr. HP Norge ønsker ikke å opplyse om hvor mange maskiner som er rammet her på berget.

Til sammen skal selskapet ha mottatt åtte rapporter på batterier som har gått varme, smeltet eller blitt forkullet.

– Disse batteriene kan overopphetes og utgjør dermed en fare for brann eller brannskader for forbrukere. Som følge av dette er det ekstremt viktig at du kontrollerer om du har batterier som er påvirket, skriver HP på egne nettsider.

Bytter uten kostnad

Ifølge HP er det rapportert om ett tilfelle med personskade som følge av feilen på batteriene.

Det amerikanske IT-selskapet vil bytte ut de påvirkede batteriene uten kostnad.

Selskapet advarer mot å bytte ut batteriene uten å ta nødvendige forholdsregler, da dette kan forårsake skade.

– Vi har tilgjengeliggjort et verktøy som gjør det mulig å kartlegge hvorvidt maskinene er utstyrt med et batteri som er i faresonen. Om så er tilfelle kommer servicetekniker på stedet for å bytte batteriet, skriver salgsdirektør Andreas H. Augdahl i HP Norge i en epost til digi.no.

HP har også utviklet en BIOS-oppgradering som vil lade ut de affiserte batteriene.

Flere modeller rammet

Når denne oppgraderingen er kjørt vil de berørte batteriene nekte å ta imot lading, og maskinen må derfor plugges rett i stikkontakten for å virke.

«De potensielt påvirkede batteriene ble levert med spesifikke HP ProBook 64x (G2 og G3), HP ProBook 65x (G2 og G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 bærbare datamaskiner og HP ZBook (17 G3, 17 G4 og Studio G3) mobile arbeidsstasjoner solgt over hele verden fra og med desember 2015 til og med desember 2017», skriver selskapet på egne hjemmesider.

I 2016 ble det avdekket at batteriet i Samsungs toppmodell, Galaxy Note 7, kunne eksplodere og ta fyr.

Samsung tilbakekalte 2,5 millioner telefoner

Skandalen førte til at aksjekursen til selskapet rastet åtte prosent, og selskapet måtte tilbakekalle 2,5 millioner telefoner.

Personer som eide telefonen blir rådet til å slå av smarttelefonene sine umiddelbart, etter at batteriproblemene ble kjent.

Eksperter vurderte at selskapet tapte nærmere 10 milliarder dollar, eller over 80 milliarder kroner på batterifadesen.