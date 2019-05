HP utstyrer bærbar PC med to skjermer

PC-er i dag kan ofte være ganske trøtte greier, hvor det er langt mellom de oppsiktsvekkende og virkelig nyttige innovasjonene. PC-er for gamere er fra tid til annen hederlige unntak.

Denne uken avduket HP en ny modell i selskapets Omen-familie som skiller seg ut fra mengden. Ikke minst det at PC-en, Omen X 2S, er utstyrt med en 6 tommers tilleggsskjerm, bidrar til dette.

Den lille ekstraskjermen er berøringsfølsom og har en oppløsning på 1080p, noe som kan gjøre den egnet til å holde øye med eller kontrollere andre applikasjoner når hovedaktiviteten fyller hele hovedskjermen, som er på 15 tommer.

Multitasking

Blant det HP foreslår at tilleggsskjermen kan brukes til, er å vise kommunikasjonskanaler som WhatsApp og WeChat, eller å spille av innhold fra Spotify, Twitch eller YouTube. Også HPs eget Omen Command Center kan brukes via tilleggsskjermen. Dessuten er det mulig for tilleggsskjermen å speile et forstørret utsnitt av hovedskjermen.

En kan også tenke seg at en slik liten ekstraskjerm kan være nyttig for utviklere, for eksempel til å vise et terminalvindu eller dokumentasjon.

Flytende metall

HP Omen X 2S. Foto: HP

Den nye PC-en skal også være den første i sitt slag som tar i bruk kjølepasta av flytende metall, nærmere bestemt Thermal Grizzly Conductonaut. Ifølge HP leder denne bort varme ti ganger så bra som silisiumbasert kjølepasta, noe som skal ha gjort det mulig for selskapet å øke grafikkytelsen med opptil 28 prosent.

PC-en er selvfølgelig godt utstyrt med både raske komponenter, en rekke porter og enkel tilgang til oppgradering av lagringsenhet og minne. PC-en veier drøy 2,3 kilogram.

I USA starter prisen på 2100 dollar når PC-en kommer i salg i juni. En variant med skjerm som støtter 240 Hz oppfriskningsrate, kommer først i juli.

Det finnes allerede en rekke HP Omen-produkter på markedet i Norge, noe som tilsier at også denne modeller kan komme i salg er til lands.