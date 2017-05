HTCs nye mobil kjenner når du klemmer på den

HTC har lansert sin nyeste flaggskipmodell, HTC U11. Dette kunne vært nok en mobiltelefon blant mange, men telefonen har fått en ny funksjon som gjør at den skiller seg ut i mengden: Med funksjonen «Edge Sense» vil nemlig telefonen merke når du klemmer på den, og aktivere ulike funksjoner avhengig av hvordan du klemmer og hvor hardt du klemmer.

HTC U11. Foto: HTC

Nettstedet Tek.no har fått prøve telefonen etter en lansering i Taipei i dag, tirsdag, og ifølge Tek.no er det hele ganske intuitivt – og du kan sette opp hvor sensitiv funksjonen skal være. Edge Sense kan blant annet brukes til å raskt ta et bilde. Klemmer du på telefonen åpnes kameraappen, klemmer du en gang til så tas det et bilde. Et langt klem langs sidene vil bytte kamera mellom hovedkamera og selfiekamera, mens den samme funksjonen kan gjøre andre ting når du befinner deg i andre apper.

I en pressemelding fra HTC skriver mobilprodusenten at man blant annet kan bruke funksjonen til å ta en rask selfie, åpne opp boardingkortet, slå på lommelykten, eller aktivere talefunksjon for å spørre telefonen om noe. Dette kan gjøres uten at man behøver å låse opp skjermen først. Edge Sense fungerer under vann (telefonen er vanntett), og selv om du har på hansker.

Tek.nos journalist skriver at Edge Sense-funksjonen i første omgang fungerer i hovedsak med HTCs egne applikasjoner, men at det tidlig i juli vil komme en app som lar deg sette opp klemmefunksjonen for alle mulige andre apper på telefonen. Dermed kan du for eksempel starte opp Spotify, epost-klienten eller andre apper ved å klemme på telefonen. Du kan lese sniktitten fra Tek.no her.

Kutter mini jack-lydutgangen

HTC U11 er bygget i glass og metall, og er som sagt vanntett (IP67-klassifisert). Skjermen er 5,5 tommer stor, og på innsiden sitter det en Qualcomm Snapdragon 835-brikke med åtte prosessorkjerner. Dette er en av de kraftigste systembrikkene som brukes i mobiltelefoner. Det er ellers 64 GB lagringsplass (med mulighet for minnekort i tillegg), samt 4 GB systemminne (RAM). Operativsystemet er Android 7.1.1, med HTCs eget Sense-brukergrensesnitt på toppen.

Telefonen har en USB Type-C-port som brukes både for lading, dataoverføring og for lyd. Det betyr at HTC har droppet den vanlige 3,5 mm-hodetelefonutgangen, men du får med et adapter for dette.

HTC har pleid å legge stor vekt på lyd i sine telefoner, og U11 har fått en forbedret «BoomSound»-løsning hvor det kommer lyd fra både en høyttaler i bunnen og fra talehøyttaleren.

Ellers er det støtte for 4K-videoopptak. Lyden spilles inn via fire retningsuavhengige mikrofoner, og om du zoomer inn på objekter når du filmer skal også lyden fra dette objektet fremheves og komme i fokus, ifølge HTC.

HTC U11 kommer til Norge i starten av juni, til en pris på 7 190 kroner inkl. mva. Den vil konkurrere med andre toppmodeller, som blant annet Sonys Xperia XZ Premium, som har samme prosessor og skjermstørrelse, og omtrent samme pris, samt Samsungs nye Galaxy S8-modell.