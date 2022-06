HTTP/3 har tatt viktig skritt nærmere en standard

Internet Engineering Task Force (IETF) utga denne uken for første gang en RFC (Request for comments) for HTTP/3. HTTP er nettverksprotokollen som brukes til blant annet å laste ned websider i en nettleser, og HTTP/3 den hittil nyeste versjonen av denne.

Hvor stor betydning det har at det er utgitt en RFC for HTTP/3, kan diskuteres. Men det er et skritt på veien mot en offisiell internettstandard.

En hel del av IETFs RFC-er ender opp som offisielle standarder, mens andre er mer uformelle, eksperimentelle eller veiledende. En hel del blir trolig aldri offisielle standarder, som TLS 1.2, selv om teknologien er ekstremt mye brukt.

Bytter transportprotokoll

Likevel mener blant annet Cloudflare at det er grunn til å feire utgivelsen. Cloudflare er blant de viktigste forkjemperne for HTTP/3, selv om teknologien i stor grad er utviklet av Google. RFC-en er skrevet av Akamai, en av Cloudflares konkurrenter.

HTTP/3 er på mange måter ikke så ulik HTTP/2, som nå er den mest brukte versjonen av HTTP. Semantikken er den sammen. Den store forskjellen er at man går over fra TCP (Transmission Control Protocol) til UDP (User Datagram Protocol) som transportprotokoll. Digi.no har omtalt hva dette betyr i denne artikkelen. Kort fortalt er målet kortere ventetider på opp- og nedlasting av webinnhold.

Det er nemlig slik at HTTP/3 er basert på QUIC (Quick UDP Internet Connections), en protokoll Google utviklet for snart ti år siden – og som navnet sier er den basert på UDP.

Bred nettleserstøtte

Allerede støttes HTTP/3 av alle de vanligste nettleserne, men i Safari anses dette fortsatt som eksperimentell funksjonalitet som brukerne selv må aktivere.

På serversiden er det litt mer ymse. Ifølge The Register støttes HTTP/3 av Nginx. Støtte er også mulig å aktivere i Windows Server 2022. Apache HTTPD har tilsynelatende ingen støtte for HTTP/3, men avleggeren Litespeed har det.

Hvor mye HTTP/3 er i bruk i dag, er uklart. Cloudflare, som leverer innhold på vegne av kunder, oppgir at HTTP/3-trafikken passerte HTTP/1.1-trafikken i juli 2021 og nå er dobbelt så høy. Men Cloudflare støtter altså HTTP/3 på serversiden, og det er det kanskje ikke så mange andre som gjør. Det er mulig å teste ulike nettsteders støtte for HTTP/3 på denne siden.